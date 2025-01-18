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18+
18.01.2025 в 18:00

Дональд Трамп запустил собственную шуточную криптовалюту

Мемкоин получил название $TRUMP

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о запуске мемкоина $TRUMP. Соответствующие посты политик опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях Truth Social и X.

Слоган шуточной валюты звучит как «Боритесь, боритесь, боритесь», именно эти слова Трамп произнес после попытки покушения на него. Эмблема $TRUMP — жест 47-го президента США с поднятой рукой.

Потенциальным покупателям мемкоина предлагают «получить свой кусочек истории» и присоединиться к сообществу будущего президента США. Токен выпущен тиражом 200 млн монет, в течение следующих трех лет их число достигнет миллиарда.

Новая криптовалюта работает на блокчейне Solana и меньше чем за день выросла на 11843%. На данный момент курс мемкоина составляет более $20.

Мемкоин — криптовалюта, не имеющая функционала, связанная, как правило, с интернет-мемом, известной личностью или явлением. В 2024 году мемкоины стали самым быстрорастущим сектором на крипторынке.

Дональд Трамп
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