Дональд Трамп запустил собственную шуточную криптовалюту

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о запуске мемкоина $TRUMP. Соответствующие посты политик опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях Truth Social и X.

Слоган шуточной валюты звучит как «Боритесь, боритесь, боритесь», именно эти слова Трамп произнес после попытки покушения на него. Эмблема $TRUMP — жест 47-го президента США с поднятой рукой.

Потенциальным покупателям мемкоина предлагают «получить свой кусочек истории» и присоединиться к сообществу будущего президента США. Токен выпущен тиражом 200 млн монет, в течение следующих трех лет их число достигнет миллиарда.

Новая криптовалюта работает на блокчейне Solana и меньше чем за день выросла на 11843%. На данный момент курс мемкоина составляет более $20.

Мемкоин — криптовалюта, не имеющая функционала, связанная, как правило, с интернет-мемом, известной личностью или явлением. В 2024 году мемкоины стали самым быстрорастущим сектором на крипторынке.