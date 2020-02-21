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18+
21.02.2020 в 16:15

Демоны и пластмассовый ад. Бывший креативный директор Netflix продает воду под видом пива

И привлек на это $9 млн инвестиций

Скриншот сайта Liquid Death

Стартап Liquid Death предлагает приобрести питьевую воду в алюминиевых банках. Производители считают своими конкурентами энергетики, газировку и даже пиво, пишет TechCrunch. Недавно компании удалось привлечь дополнительно $9 млн инвестиций.

Стартап строится вокруг идеи осознанного и ответственного отношения к экологии. По сравнению с пластиковыми бутылками, жестяные проще перерабатывать, уверены в компании. Эту идею они решили обыграть в рекламном ролике, где демоны живут в аду из пластика. Бесконечные пластиковые бутылки стали проблемой для обитателей преисподней. Они мешают проводить пытки, а демонические черепахи едят больше пластика, чем питательной плоти. «Многие из вас будут называть подземный мир своим домом. Помогите сохранить его красивым», — призывают Liquid Death.

Liquid Death основал бывший креативный директор Netflix Майк Чезарио. В прошлом году проект привлек $2,2 млн инвестиций. Таким образом, общий объём вложений уже превысил $11 млн. Их Liquid Death планирует вложить в расширение ассортимента и присутствия на рынке. Сейчас в товарной линейке представлено несколько видов воды — с газом и без.

Основной упор в развитии Liquid Death делает не на продукт, а на его продвижении: веселую, ненавязчивую и даже абсурдную рекламе. Компания видит свою аудиторию в современной молодёжи: среди музыкантов, представителей тату-индустрии и приверженцев альтернативных культур, которые пропагандируют здоровый образ жизни, отказ от наркотиков, алкоголя и табака.

Liquid Death
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