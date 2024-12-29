Зендея стала лицом коллаборации Louis Vuitton и Такаси Мураками

В начале декабря Louis Vuitton объявил о предстоящей коллаборации с японским художником Такаси Мураками. Капсула выйдет 1 января, а на днях стало известно, что ее лицом станет американская актриса Зендея.

В преддверии релиза Louis Vuitton опубликовал снимки, на которых Зендея позирует с дорожной сумкой бренда, на заднем плане видны яркие цветочные мотивы японского художника.

По случаю запуска новой коллекции бренд откроет поп-апы в семи городах мира: Милане, Токио, Нью-Йорке, Лондоне, Сеуле, Шанхае и Сингапуре.

В 2003 году Мураками и Louis Vuitton уже выпускали совместную коллекцию Monogram Multicolore. В принтах на сумках, кошельках и других аксессуарах были использованы яркие цвета и жизнерадостная эстетика, которой славится Мураками.