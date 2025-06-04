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18+
04.06.2025 в 11:20

Завры обогнали Ам Нямов: «Авито» назвал самые популярные коллекционные сувениры

Весной на платформе было продано почти 70 тысяч таких игрушек

Аналитики «Авито» в честь старта коллаборации сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» со «Смешариками» решили изучить продажи других подарков из популярных акций. Оказалось, что на площадке пользователи активнее всего покупают Завров, Ам Нямов и Скрепышей. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Авито».

Весной 2025 года на «Авито» было продано почти 70 тыс. коллекционных игрушек. Из них — свыше 20 тыс. Завров (мини-фигурки динозавров от сети магазинов «Пятерочка»), почти 15 тыс. Ам Нямов (коллаборация той же торговой сети с главным персонажем популярной игры Cut the Rope).

Кроме того, весной на «Авито» было продано несколько тысяч Скрепышей (коллекционные силиконовые или резиновые фигурки от сети магазинов «Магнит», которые крепятся друг к другу и соединяются в браслет, ожерелье или другое украшение). Популярностью у россиян также пользуются Прилипалы (фигурки с присосками, которые можно крепить к любой поверхности) от сети магазинов «Дикси».

Напомним, в детских наборах «Кидз Комбо» с 20 мая появились игрушки с персонажами мультсериала «Смешарики», созданного группой компаний «Рики». Тираж плюшевых героев — Кроша, Нюши, Ежика, Бараша, Лосяши, Совуньи и Биби — ограничен.

игрушки Avito
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