Застройщики предложат потенциальным покупателям «тест-драйв» квартир

Российские застройщики готовы предложить потенциальным покупателям квартир возможность пробного бесплатного проживания в новостройках. Так они рассчитывают стимулировать продажи. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на руководителя центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева. По его словам, отдельные девелоперы согласились запустить проекты по тестированию квартир помимо традиционных шоурумов.

Суть «тест-драйва» заключается в том, что возможные покупатели смогут пожить в квартирах некоторое время, чтобы оценить качество строительства, шумоизоляцию, расположение и другие параметры жилья.

На данный момент проект не носит массового характера, но уже заинтересовал клиентов компаний. Наибольшее внимание на такую возможность обращают иногородние покупатели, которые смогут избежать трат на аренду жилья при приезде на просмотр квартиры.

Также Зайцев полагает, что застройщики поднимут «уровень креатива» в предложениях на фоне роста конкуренции за клиентов. Из-за повышения ипотечной ставки в первой половине 2022 года снизился спрос на недвижимость, однако в «Этажах» полагают, что он восстановится до уровня допандемийных значений в ближайшее время.