Правоохранители проверят зарубежные бренды при их возвращении в Россию

Компании, покинувшие российский рынок в 2022−2023 годах, при возвращении в страну должны будут пройти проверку правоохранительных органов. Об этом «Известиям» сообщил замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах Петербургского международного экономического форума. В частности, речь идет о тех, кто намерен вернуть контроль над своими активами на нерыночных условиях.

По словам Чебескова, проверка также затронет те компании, которые не выполнили обязательства перед российскими партнерами и сотрудниками в момент ухода.

«Некоторые компании, когда уходили из России, использовали эти средства на финансирование Вооруженных сил Украины, поэтому необходимо будет решение правоохранительных органов, здесь мы будем полагаться на мнение коллег», — заявил замглавы ведомства.

В рамках новой политики государственные ведомства — Минсельхоз, Минпромторг и Минэнерго — смогут выдвигать собственные требования к компаниям, желающим вернуться на российский рынок. Эти нормы будут действовать после согласования с правительством и могут отличаться от ранее действовавших.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов назвал возможные условия для возвращения иностранных компаний в Россию. Среди них — реинвестирование прибыли, локализация производства и открытие филиалов в исторических регионах страны.