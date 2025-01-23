Разрыв в зарплатах между Москвой и регионами сокращается

Разрыв в уровне зарплат между Москвой и регионами России постепенно сокращается, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследования крупных рекрутинговых компаний и экспертов рынка труда. Высокие зарплаты в столице аналитики связывают с аккумуляцией денежных ресурсов и финансовыми возможностями местных работодателей. Однако исторически сложившийся дисбаланс вредит экономике страны, способствуя оттоку специалистов из регионов.

По данным Get Experts, в 2024 году 38% опрошенных россиян хотели бы переехать в Москву, чтобы там работать. Значительно меньшее количество респондентов — 14% — задумывались о карьере в Санкт-Петербурге, 10% выбрали бы для работы Сибирский федеральный округ, а 8% — Дальний Восток. Всего в опросе приняли участие 3484 сотрудника из разных регионов России.

Однако в ближайшем будущем ситуация может измениться. В декабре специалисты сервиса Superjob отметили снижение разрыва между доходами в столице и регионах. Например, в 2023 году заработная плата рабочих в промышленности и строительстве в Санкт-Петербурге была на 7−9% ниже московской, а в Воронеже — на 19−21%. К концу 2024 года этот разрыв уменьшился до 5−8% и 14−16% соответственно.

По мнению аналитиков Superjob, в 2025 году сокращение зарплатного неравенства между регионами и Москвой, вероятно, продолжится, особенно в таких отраслях, как IT и промышленность, где ожидается наиболее заметный рост зарплат.

Среди ключевых факторов сокращения разрыва опрошенные изданием эксперты называют развитие удаленной занятости. После пандемии COVID-19 рынок труда переориентировался на работников из регионов, что увеличило конкуренцию за квалифицированные кадры. Кроме того, развитие промышленности и необходимость удержания сотрудников вынуждают работодателей в регионах пересматривать зарплатные предложения. Также на увеличение доходов в регионах влияет повышение МРОТ, который с 2025 года вырос до 22 440 руб.