В России предложили запретить овербукинг на авиарейсах

В Совфеде предложили прописать в российском законодательстве понятие «сверхбронирования билетов» на авиарейсах (овербукинг) и ввести на него запрет. Такое обращение на имя министра транспорта Романа Старовойта направил сенатор Айрат Гибатдинов. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Прошу сообщить позицию (…) относительно возможности внесения в законодательство термина «сверхбронирование билетов» и его нормативный запрет, увеличения штрафных санкций за односторонний отказ авиакомпании в предоставлении услуги по перевозке пассажира и багажа, а также за просрочку доставки пассажира», — приводит информагентство выдержку из письма Гибатдинова.

Сенатор также предложил обсудить возможность введения прямых компенсаций для пассажиров, пострадавших от овербукинга на авиарейсах, в виде выплаты 25% сверх стоимости билета.

В беседе с «РИА Новости» Гибатдинов подчеркнул, что сейчас пассажиры могут рассчитывать на возмещение ущерба лишь через суд. Без подачи иска авиакомпании «очень неохотно» компенсируют убытки.

По словам Гибатдинова, проявления «овербукинга» нарушают права пассажиров на качественное предоставление услуг и свидетельствуют о недобросовестности авиаперевозчика.

«Сложившаяся правоприменительная практика указывает на то, что размер штрафов минимален в масштабах прибыли авиакомпаний, а возможность истребования компенсации пассажирами усложнена необходимостью преодоления затруднительных судебных процедур», — заключил парламентарий.

В России овербукинг официально не разрешен, однако на практике встречается нередко. Например, в июле 2024 года компанию S7 оштрафовали на 30 тыс. руб. за отказ перевозить пассажиров рейса Новосибирск—Иркутск из-за отсутствия свободных мест на борту. Такой же штраф был наложен на авиакомпанию Nordwind, которая отказалась взять на борт 23 пассажиров из-за нехватки мест.