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22.03.2022 в 17:10

В Совфеде допустили запрет VPN-сервисов в России

Об этом заявил сенатор Андрей Клишас

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас допустил возможный запрет VPN-сервисов. При этом он заявил, что граждане не понесут ответственности за пользование такими ресурсами, сообщил он «РИА Новости».

Кроме того, председатель думского комитета по информационной политике, технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что около 20 популярных VPN-сервисов уже заблокированы Роскомнадзором.

Ранее Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram (запрещены в России) и WhatsApp, экстремистской организацией и постановил запретить её деятельность в России. Решение суда вступило в силу немедленно.

До этого Роскомнадзор заблокировал на территории России соцсети, принадлежащие Meta: Facebook и Instagram. На фоне запретов регулятора резко выросла популярность VPN, позволяющих обходить блокировки.

Facebook Instagram Meta VPN
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