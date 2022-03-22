В Совфеде допустили запрет VPN-сервисов в России

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас допустил возможный запрет VPN-сервисов. При этом он заявил, что граждане не понесут ответственности за пользование такими ресурсами, сообщил он «РИА Новости».

Кроме того, председатель думского комитета по информационной политике, технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что около 20 популярных VPN-сервисов уже заблокированы Роскомнадзором.

Ранее Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram (запрещены в России) и WhatsApp, экстремистской организацией и постановил запретить её деятельность в России. Решение суда вступило в силу немедленно.

До этого Роскомнадзор заблокировал на территории России соцсети, принадлежащие Meta: Facebook и Instagram. На фоне запретов регулятора резко выросла популярность VPN, позволяющих обходить блокировки.