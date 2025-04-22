В России место управленческих команд займут мультиагентные системы на базе ИИ

Россия в ближайшие пять лет может пережить радикальную трансформацию системы управления — как в бизнесе, так и в государственном секторе. По прогнозу эксперта в сфере цифровой трансформации, заместителя директора компании стратегического планирования «АРБ Про» Романа Копосова, вместо традиционных управленческих команд ключевую роль будут играть мультиагентные системы на базе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом Копосов заявил в беседе с «Известиями».

Эксперт отметил, что мир переходит от концепции «одного умного алгоритма» к распределенной архитектуре коллективного ИИ. Мультиагентные системы — это координированная работа десятков или сотен ИИ-агентов, каждый из которых выполняет свою специализированную функцию: от анализа данных и построения сценариев до принятия решений. Такой подход уже используется в логистике, агросекторе и кибербезопасности, а в будущем, по мнению эксперта, проникнет и в государственные структуры.

Роман Копосов подчеркнул, что речь не идет о вытеснении людей, а скорее об изменении их роли. Управленцы будут становиться архитекторами ИИ-команд, а не координаторами процессов. Аналитика, планирование и даже согласование документов — все это уже сегодня может быть передано нейросетям, способным обработать тысячи факторов за минуты и предложить обоснованные управленческие решения.

По словам эксперта, особое внимание стоит уделить потенциалу мультиагентных ИИ в создании цифровых двойников городов, отраслей и целых регионов. Такие системы позволят не только управлять ресурсами и прогнозировать риски, но и моделировать поведение государственных структур в условиях кризисов. Приоритетными направлениями внедрения станут демографическая политика, региональное планирование, антикризисное реагирование и цифровые услуги населению.

Ранее аналитики Агентства креативных индустрий Москвы (АНО «АКИ») и компании MTS AI выяснили, что большинство креативных специалистов активно внедряют нейросети в свою повседневную работу. Так, 43% опрошенных используют ИИ-инструменты на постоянной основе, а 68% в целом положительно относятся к новым технологиям.