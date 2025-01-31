В Госдуму внесли пакет законопроектов об ограничениях для иноагентов

Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента пакет законопроектов, в которых прописаны новые ограничения для иностранных агентов. Предлагается ввести запреты на участие иноагентов в образовании и просвещении, а также на получение ими поддержки на муниципальном уровне власти. Об этом сообщил руководитель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Слова депутата приводит Telegram-канал комиссии.

В частности, предлагается отзывать лицензии на просветительскую деятельность у организаций, признанных иностранными агентами, запретить включать их в реестр социально ориентированных НКО, разрешить заочно привлекать иноагентов к административной ответственности.

Иностранных агентов хотят штрафовать на сумму до 50 тыс. руб. за полное отсутствие маркировки материалов, а также за несоблюдение утвержденной формы маркировки. Хотят увеличить штрафы за несоблюдение иноагентами требований Минюста: для физлиц — до 30−50 тыс. руб., для должностных лиц — до 100−300 тыс. руб., для юридических — до 300−500 тыс. руб.

Ранее Пискарев заявлял, что в результате принятия мер иностранные агенты не смогут «проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии и так далее не только для детей, но и для всего населения». Организации-иноагенты будут полностью исключены из образовательного процесса, пишет «Интерфакс».

О планах депутатов внести в Госдуму законопроекты о защите образования от влияния иноагентов сообщалось в середине января. Инициативы направлены на укрепление суверенитета России.