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18+
14.01.2025 в 13:30

В Госдуму внесут законопроекты о защите образования от влияния иноагентов

Инициативы направлены на укрепление суверенитета России

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Парламентарии подготовили к внесению в Госдуму пакет законопроектов, нацеленных на защиту российской системы образования от влияния иноагентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

По словам депутата, новый пакет законодательных инициатив направлен на укрепление суверенитета страны: «Мы стремимся обеспечить полную защиту таких важных сфер внутренней политики, как образование и педагогика, от вмешательства иностранных агентов».

Кроме того, планируется ужесточить административную ответственность за ряд статей для иноагентов, а также создать инструменты для привлечения к ответственности лиц, находящихся за рубежом, сказал Пискарев.

Он уточнил, что намерен внести проекты законодательных инициатив в Госдуму до конца января. Документы разработали депутаты комиссии по противодействию иностранному вмешательству, добавил парламентарий.

Напомним, действующее законодательство РФ запрещает иностранным агентам вести преподавательскую деятельность и просветительскую работу, а также ограничивает распространение созданного ими контента среди несовершеннолетних.

Госдума законопроект иноагенты
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