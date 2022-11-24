В Госдуме поддержали законопроект о защите русского языка

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал законопроект о недопустимости использования иностранных слов в русском языке, за исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов, передаёт «РИА Новости».

Законопроект, подразумевающий контроль за соблюдением должностными лицами и жителями России норм русского языка внесли на рассмотрение Госдумы в конце октября.

Документ вводит такие понятия как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации.

Согласно пояснительной записке, инициатива призвана повысить общий уровень грамотности граждан, корректность использования русского языка, а также привести в единую форму словари и справочники.

В 2021 году словом года в России стал «спутник». Россияне произносили его в девять раз чаще, чем в прошлом году.