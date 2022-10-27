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27.10.2022 в 07:20

В Госдуму внесли законопроект о защите русского языка

Он запрещает употребление иностранных слов в случае существования российского аналога

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На рассмотрение Госдумы внесли законопроект, который подразумевает контроль за соблюдением должностными лицами и жителями России норм русского языка. Проект направлен и на защиту русского языка от излишнего употребления иностранных слов, следует из пояснительной записки.

Закон предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. Кроме того, он вводит такие понятия как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации.

«Указанная проектируемая норма направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов», — отмечается в пояснительной записке. Законопроект призван повысить общий уровень грамотности граждан, корректность использования русского языка, а также приведёт в единую форму словари и справочники.

В 2021 году словом года в России стал «спутник». Россияне произносили его в девять раз чаще, чем в прошлом году, выяснил Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина. В 2020 году активнее всего обсуждались две темы — пандемия и внесение поправок в Конституцию РФ, а словами года признаны — «самоизоляция» и «обнуление».

Госдума РФ русский язык
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