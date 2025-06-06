Власти обсуждают запрет на религиозную символику в рекламе

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, ограничивающий использование религиозной символики в рекламе и публичных материалах. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был внесен в Госдуму в мае и предполагает изменения в федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Согласно инициативе, предлагается запретить использование изображений культовых зданий, их узнаваемых частей, а также других объектов, содержащих религиозные символы, в коммерческих целях — в СМИ, на товарах, вывесках, эмблемах, а также в рекламных материалах.

Законопроект направлен на усиление уважения к традиционным духовным ценностям и чувствам верующих, а также на обеспечение добросовестного отношения общества и государства к символике религиозных объединений, аналогично защите государственных и муниципальных символов, установленных Гражданским кодексом РФ.

«Мы видим высокую актуальность этой инициативы… Уверена, что этот шаг поможет укрепить диалог между обществом и религиозными объединениями, защитит чувства верующих и сохранит богатство нашего многоконфессионального государства», — заявила председатель комитета Яна Лантратова.

Напомним, проект поправок к закону «О свободе совести и о религиозных объединениях» был внесен 26 мая 2025 года группой из 55 депутатов, включая Анну Кузнецову, Петра Толстого, Василия Пискарева и Ирину Яровую.