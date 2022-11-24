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24.11.2022 в 12:58

Госдума приняла закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Документ в том числе запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола в рекламе

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Госдума единогласно приняла в итоговом третьем чтении пакет законопроектов о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ, а также о включении такой информации в перечень запрещённой для детей. Об этом в своём Telegram-канале сообщил автор инициатив, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Согласно принятым документам, доступ к контенту с демонстрацией ЛГБТ на платных аудиовизуальных сервисах предоставят при помощи специального кода с подтверждением возраста зрителя. Кроме того, фильмы с пропагандой нетрадиционных отношений и предпочтений не получат прокатное удостоверение, а сайты внесут в реестр запрещённых.

Для нарушителей предусматриваются штрафы. За пропаганду ЛГБТ россиян обяжут выплатить от 50 до 400 тыс. руб., должностных лиц — от 100 до 800 тыс. руб., юрлиц — от 800 тыс. до 5 млн руб.

За распространение среди несовершеннолетних информации об ЛГБТ и материалов, которые могут спровоцировать их на смену пола, на частных нарушителей наложат штраф от 50 до 200 тыс. руб., должностных лиц — от 100 до 400 тыс. руб., юрлиц — от 800 тыс. до 4 млн руб.

За пропаганду педофилии физлиц будут штрафовать на сумму от 200 до 800 тыс. руб., должностных лиц — от 400 тыс. до 2 млн руб. Для компаний предусмотрены денежные взыскания от 1 до 10 млн руб. Во всех трёх случаях для юрлиц допускается замена штрафа на закрытие сроком до 90 дней.

23 ноября Госдума одобрила во втором чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ. На пленарном заседании Александр Хинштейн пояснил, что блогеры не будут нести ответственность за размещённые на их страницах в социальных сетях комментарии с пропагандой ЛГБТ.

Госдума Александр Хинштейн закон о запрете ЛГБТ-пропаганды
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