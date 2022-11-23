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23.11.2022 в 18:48

Блогеры не будут отвечать за комментарии с пропагандой ЛГБТ на своих страницах в соцсетях

Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений

Владельцы страниц в социальных сетях не будут нести ответственность за размещённые на них противоправные комментарии с пропагандой ЛГБТ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по информполитике и автора инициативы о запрете ЛГБТ-пропаганды Александра Хинштейна.

«Ответственность на блогеров за то, что происходит у них на страницах в виде комментариев, не возлагается», — подчеркнул Хинштейн на пленарном заседании Госдумы, в рамках которого рассматривался во втором чтении проект закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

«Если вы пишите "ВКонтакте", то страница "ВКонтакте" — не ваша собственность, даже если вы пользуетесь признанными нелегальными сегодня на территории России социальными сетями, вы также являетесь "квартирантами"» — добавил депутат, отвечая на вопрос, будут ли нести ответственность владельцы страниц в соцсетях за комментарии, например, с фото «радужных флагов».

23 ноября Госдума единогласно приняла во втором чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии, а также демонстрации ЛГБТ-информации и материалов, побуждающих к смене пола среди подростков. Согласно документу, нововведения коснутся интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы.

В третьем чтении законопроект рассмотрят в Госдуме 24 ноября.

Александр Хинштейн ЛГБТ-пропаганда
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