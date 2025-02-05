Государство рассмотрело креатив

5 февраля вступил в силу Федеральный закон № 330-ФЗ, впервые создавший правовую основу для развития креативных индустрий в России. Главный редактор Sostav Роман Бедретдинов поговорил с игроками рынка, чтобы оценить их ожидания от нового закона.

Начну с утверждения: единицы простых граждан и, может быть, сотни предпринимателей понимают, как рождается законодательная инициатива, какие круги обсуждений она проходит и какие аргументы приводят авторы, сторонники и противники того или иного законопроекта. Между тем в них есть и целеполагание, и перечисление перспектив, преимуществ и рисков принятого в итоге документа.

Об отношении к тому или иному закону, затрагивающему рынок, можно судить по количеству комментариев его представителей. В материале о принятии закона — два комментария от агентств, два от Агентства стратегических инициатив, которое принимало участие в разработке этого документа, и один — от Ассоциации анимационного кино. Все.

Есть примерно две версии того, почему так случилось.

Первая — рынок, которого напрямую касается закон, себя в этом законе не разглядел: в коммуникационной деятельности целых девять направлений, а поименовано лишь одно, частично касающееся сразу всех. Презентации кто только ни верстает. Неслучайно управляющий партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев обратил внимание, что брендинг в рамках госрегулирования никак не идентифицирован.

Добавлю от себя: каждое из девяти направлений заслуживает поддержки и развития в сложных экономических условиях. Не спешите радоваться оптимистичным прогнозам на этот год — он еще не кончился. Давайте пересчитаем агентства по зиме, кажется, что на подарках можно будет сэкономить.

Вторая версия — закон, при всей своей значимости для креативных индустрий, пока еще довольно рамочный. В нем есть право поддерживать перечисленных в законе субъектов, есть положение о реестре участников рынка креативных индустрий и право на создание креативной инфраструктуры. То есть многое будет зависеть от политической воли субъектов Федерации.

Станислав Окрух, основатель креативного агентства SmartHeart: Отдельные направления деятельности брендов и агентств должны быть выделены в подзаконных нормативных актах. Мы уже много лет «учим» свою аудиторию, что брендинг не есть дизайн. Последний включает в себя множество разных продуктов и входит в брендинг. Также дела обстоят и у рекламщиков, и у маркетологов — агентство агентству рознь, профили у команд разные.

При этом именно для региональных предпринимателей нашего рынка — опустим две столицы — поддержка и новая инфраструктура очень важны. Субсидии на запуск и расширение бизнеса, дешевые коворкинги, бесплатные юридические и бухгалтерские услуги — список востребованных мер поддержки можно продолжать.

Петр Губанов, основатель контент агентства PostPost: Закон дает регионам большую свободу в формировании локальной политики поддержки креативных индустрий. Это значит, что на Дальнем Востоке, в Москве, в Казани или Екатеринбурге могут появиться разные программы, учитывающие специфику каждого региона. Таким образом, будут созданы условия для равномерного развития индустрии по всей стране.

Ник Запорожский, владелец и креативный директор брендингового агентства «Март»: Региональным брендинговым агентствам традиционно сложнее находиться в рынке. Наиболее крупные заказы остаются в Москве, а в регионы из столицы часто приходит субподряд. Поэтому брендинговым агентствам из других городов важно наладить хорошее, устойчивое партнерство с региональными игроками: местной промышленностью, локальными госструктурами, малым и средним бизнесом. Любая поддержка местных властей в этом случае будет кстати. В Законе прописаны меры, которые могут быть оказаны в субъектах России: создание креативных кластеров, образовательная и консультационная поддержка, предоставление помещений и имущества. Но давайте смотреть правде в глаза: «могут» — не значит «будут». Если все эти начинания будут реализованы, они, безусловно, помогут развитию творческих специалистов в регионах и развитию регионального предпринимательства в креативной сфере.

Виктор Донюков, управляющий партнер GREAT: Если за признанием индустрии последуют реальные меры поддержки, регионы могут получить стимул для развития креативного бизнеса. Это важно, потому что в креативных индустриях нет привязки к местоположению: можно делать успешные проекты из любой точки страны. Главное — доступ к заказчикам и инвестициям. Если это заработает, все больше региональных агентств смогут расти и конкурировать наравне со столичными.

Я внимательно проанализировал все документы и высказывания депутатов, пока законопроект проходил согласование в Госдуме. Для того чтобы инициатива стала законом, символично потребовалось девять месяцев. При голосовании за принятие законопроекта во втором чтении против высказались 22 человека, в третьем — 32.

В пояснительной записке к законопроекту было указано, что «В Российской Федерации в настоящее время действует около 20 законов, регулирующих деятельность, относящуюся к сфере креативных индустрий (в том числе кинопроизводство, информационные технологии, архитектура и пр.). При этом существующие законы не содержат единого понятийного аппарата и ограничиваются регламентацией конкретного вида деятельности».

Авторы законодательной инициативы — представители всех политических партий — отмечали, что законопроект направлен на определение основ регулирования организации и развития в Российской Федерации креативных (творческих) индустрий как базового сектора креативной экономики и устанавливает условия деятельности и возможные меры государственной поддержки субъектов креативных индустрий. Он нацелен на дальнейшее внедрение элементов креативной экономики и развитие сферы креативных индустрий в Российской Федерации в целях увеличения вклада креативной экономики в ВВП страны за счет продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Светлана Чупшева, генеральный директор АСИ: Благодаря слаженной работе с депутатами, правительством и креативным сообществом удалось подготовить закон, который позволяет говорить о развитии креативных индустрий в комплексе, при этом давая возможность региональным властям оказывать меры поддержки тем направлениям, которые нуждаются в ней прежде всего.

Отдельно скажу, что 2021 год был объявлен ООН Годом креативных индустрий, и в том же году в нашей стране правительством была утверждена концепция креативных (творческих) индустрий. Сейчас она получила серьезные правовые инструменты.

Мнения в Госдуме на стадии принятия законопроекта разделились.

Сторонники отмечали, что законопроект:

создает единый механизм федерального регулирования и координации креативных индустрий, что позволит на федеральном и региональном уровнях эффективно распределять полномочия и обеспечивать поддержку отрасли;

устанавливает четкий перечень видов креативных индустрий, опираясь на государственную концепцию и международные рекомендации;

предусматривает меры государственной поддержки (финансовые, имущественные, образовательные) для стимулирования роста и повышения числа рабочих мест;

интегрирует опыт региональных инициатив, что может способствовать развитию национальной идентичности и противодействию западному влиянию.

Екатерина Булгакова, управляющий директор креативного агентства OMA: Признание креативной индустрии отдельным сектором экономики — не просто символическое решение, а мощный импульс для развития всего рынка. Мы уверены, что грамотная государственная поддержка может стать катализатором роста новых идей и форматов, где творчество будет напрямую влиять на бизнес-показатели. Важно, чтобы речь шла не только о финансировании, но и о создании условий для инноваций — от образовательных программ до цифровых экосистем. Это поможет участникам индустрии быстрее адаптироваться к изменениям и находить нестандартные решения, которые принесут ощутимую экономическую отдачу.

Сергей Житинец, генеральный директор MOTIVE agency&production: Закон станет важным шагом для легитимизации креативных индустрий как полноценного сектора экономики. Это позволит привлечь внимание государства и бизнеса к отрасли и, возможно, выразится в увеличении инвестиций и господдержки. Кроме того, закон может стимулировать развитие системы профобразования, повысить престиж профессии и укрепить доверие клиентов к услугам агентств. Есть и риски — избыточная бюрократизация и замедленная реакция регулятора на быстро меняющиеся реалии. Важно, чтобы закон не подавлял креативность, а поддерживал инновации.

Василий Рубан, директор брендингового агентства Штольцман и Кац: Любые меры государственной поддержки нашей креативной индустрии — всегда большой плюс. Так как наша индустрия крайне обширна в услугах и нередко требует участия власти, это может облегчить работу многим агентствам. Также создание единого реестра — большая помощь ассоциациям, которые долгие годы пытаются создать карты рынков, чтобы любой желающий мог найти агентство, отвечающее его запросам. Если сейчас это делается на 50%, так как многие просто не понимают значимости этих реестров, то с помощью государства мы сможем наблюдать полную картину игроков рекламного рынка каждого субъекта России.

Противники критиковали:

расплывчатость формулировок и тавтологию (понятие «креативный продукт» недостаточно отражает многообразие творческой деятельности);

слишком общий подход (объединение дизайна, рекламы, кино, издательского дела и других направлений в единую категорию может создать путаницу в регулировании и поддержке);

рамочный характер (законопроект не содержит конкретных мер поддержки, а значит, его исполнение зависит от политической воли регионов);

административные сложности (неясность полномочий между федеральными и региональными структурами).

Виктор Донюков, управляющий партнер GREAT: Само по себе появление креативных индустрий в экономической классификации — скорее символический шаг. Закон фиксирует статус индустрии, но не гарантирует автоматических изменений. Конкретные позитивные перемены возможны, если за этим последуют системные меры: инвестиции в инфраструктуру, налоговые льготы, гранты, прозрачные механизмы поддержки. Пока это скорее декларация, чем революция.

Закон принят, и в ближайшее время начнется работа по принятию подзаконных актов.

Не соглашусь сразу с 32 депутатами — отсутствие фундаментальной базы для креативных индустрий не может негативно сказаться на нашем рынке. Это тот самый случай, когда невозможно испортить то, чего раньше просто не существовало.

Надеюсь, что как минимум региональные игроки рынка креативных индустрий возьмут от новых возможностей максимум.