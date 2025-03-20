«Займер» вложился в сервис кредитования продавцов на маркетплейсах

Микрофинансовая компания «Займер» купила 51% в микрокредитной компании «Содействие XXI», владеющей онлайн-сервисом Seller Capital для финансирования селлеров на маркетплейсах. Об этом пишут «Ведомости».

Сумма сделки остается неизвестной. «Займер» решил выйти на рынок кредитования малого и среднего бизнеса на маркетплейсах из-за роста рынка онлайн-торговли и привлекательности ниши кредитования селлеров.

«Содействие XXI» владеет компанией «Селлер капитал», развивающей платформу Seller Capital. Продавцы маркетплейсов могут удаленно получить кредит в размере от 1 млн до 50 млн руб. сроком на 3−12 месяцев.

В прошлом году прибыль «Селлер капитал» выросла на 34% в годовом выражении, до 11,2 млн руб., выручка — на 15%, до 17,7 млн руб. Объем кредитных средств, выданных компанией, превысил 2 млрд руб.

«Займер» предоставит «Содействию XXI» доступ к финансированию для ускоренного развития, никаких серьезных изменений в микрокредитной компании не произойдет. Сделка позволит «Содействию XXI» усилить компетенции и получить доступ к финансовым ресурсам для масштабирования сервиса и развития продуктовой линейки.

Ранее сообщалось, что банки массово отказывают россиянам в кредитах. Из 100 заявок отклоняют 95.