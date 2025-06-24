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18+
24.06.2025 в 18:16

Юлия Грейс назначена гендиректором агентства Advelop

Эксперт будет внедрять в компании AdTech и MarTech-решения

Юлия Грейс

Юлия Грейс возглавила агентство Advelop (группа АДВ). В новой должности топ-менеджер займется развитием компании и привлечением новых клиентов, а также внедрением AdTech и MarTech-решений. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе АДВ.

Топ-менеджеру также предстоит строить модель тотал-медиа перформанса, которая нацелена на обеспечение реализации планов продаж клиентов агентства.

Юлия работает в области медиапланирования и закупок больше 20 лет. Является сопредседателем комитета AdTech&MarTech Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

С 2023 года Юлия была замглавы Media Wise. Ранее в течение более пяти лет отвечала за развитие агентства PHD — за новый бизнес, инновации и автоматизацию процессов. Также эксперт занимала различные должности в OMD и Dentsu.

Димитрис Ваяс, руководитель медийных активов группы АДВ:

Я рад, что Юля присоединилась к нашей команде. На текущий момент агентство Advelop обслуживает 8 из топ-10 застройщиков Москвы по объему выручки. Сегмент недвижимости всегда придавал огромную роль оценке влияния маркетинговых инвестиций на продажи. И сейчас мы одними из первых на рынке занимаемся комплексным внедрением модели тотал-медиа перформанса для наших клиентов. Мы как никогда осознаем конечность брокерской модели на рекламном рынке и обогащаем нашу медийную экспертизу инновационными AdTech-решениями, которые позволяют прозрачно показывать влияние маркетинга на продажи. Причем в любой категории.

Юлия Грейс, гендиректор агентства Advelop:

Меня очень вдохновляет амбициозность задач, которые ставит перед агентством менеджмент группы АДВ. Наша главная цель — стать бизнес-партнерами для наших клиентов и совместно наращивать эффективность продаж и маркетинга. Уверена, что мы сможем поменять роль агентства в жизни клиентов, так как мы научились брать на себя обязательства по выполнению плана продаж. Данного УТП пока нет ни у кого на рынке.

Кадры АДВ Назначение Advelop
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