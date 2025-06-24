Юлия Грейс назначена гендиректором агентства Advelop

Юлия Грейс возглавила агентство Advelop (группа АДВ). В новой должности топ-менеджер займется развитием компании и привлечением новых клиентов, а также внедрением AdTech и MarTech-решений. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе АДВ.

Топ-менеджеру также предстоит строить модель тотал-медиа перформанса, которая нацелена на обеспечение реализации планов продаж клиентов агентства.

Юлия работает в области медиапланирования и закупок больше 20 лет. Является сопредседателем комитета AdTech&MarTech Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

С 2023 года Юлия была замглавы Media Wise. Ранее в течение более пяти лет отвечала за развитие агентства PHD — за новый бизнес, инновации и автоматизацию процессов. Также эксперт занимала различные должности в OMD и Dentsu.

Димитрис Ваяс, руководитель медийных активов группы АДВ: Я рад, что Юля присоединилась к нашей команде. На текущий момент агентство Advelop обслуживает 8 из топ-10 застройщиков Москвы по объему выручки. Сегмент недвижимости всегда придавал огромную роль оценке влияния маркетинговых инвестиций на продажи. И сейчас мы одними из первых на рынке занимаемся комплексным внедрением модели тотал-медиа перформанса для наших клиентов. Мы как никогда осознаем конечность брокерской модели на рекламном рынке и обогащаем нашу медийную экспертизу инновационными AdTech-решениями, которые позволяют прозрачно показывать влияние маркетинга на продажи. Причем в любой категории.