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21.06.2025 в 19:30

Юлия Голубева: развитие креативного сектора делает Россию поставщиком смыслов для всего мира

На ПМЭФ-2025 прошла сессия «Как превратить творческие идеи в деньги: от субсидий к капиталу»

К 2030 году для креативных индустрий в России поставлена цель достичь доли 6% в ВВП страны. Однако важно помнить, что этот показатель имеет не только экономический смысл, заявила заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева на ПМЭФ-2025 в рамках сессии «Как превратить творческие идеи в деньги: от субсидий к капиталу».

Юлия Голубева, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга»:

Страны с долей креативных индустрий в ВВП более 4% являются поставщиками смыслов, проецируют на мир свои системы ценностей и модели потребления. Страны с долей 3−4% и ниже являются реципиентами контента и идеологических установок.

Безусловно, нужно развивать экономику в целом, включая трек с креативными индустриями. Но важно помнить о немонетарном приложении показателя в 6%. Наращивая вклад креативного сектора в ВВП, мы не только способствуем экономическому росту страны, но и закрепляемся в роли поставщиков смыслов, снижая уровень идеологического влияния извне.

По объему валовой добавленной стоимости в сегменте креативных индустрий экономика России входит в топ-10 в мире. Но по доле в ВВП еще находится на ватерлинии 4%. По данным Минэкономразвития России, в 2024 году валовая добавленная стоимость креативной экономики составила 7,5 трлн рублей, ее вклад в ВВП России — 4,1%.

Креативные индустрии играют важную роль в распространении системы ценностей не только внутри страны, но и за рубежом. Особое место занимает сегмент анимации. Мультфильмы регулярно присутствуют в топе кинопроката в России, но пока уступают кинофильмам. Однако большую часть кассовых сборов российских проектов в зарубежном прокате последние два года обеспечивают именно мультфильмы.

Что касается стартапов, Юлия Голубева обозначила несколько очевидных рисков и областей развития. Для креативного бизнеса в России культура стартапов не совсем развита. В фокусе стартаперов — не идея и ее развитие, а, скорее, внешняя атрибутика, связанная с потенциальным успехом. Зачастую для повышения привлекательности проекта потенциальным инвесторам демонстрируются результаты с некорректными данными.

Юлия Голубева, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга»:

Мы все понимаем, что смертность стартапов внутри экосистем довольно большая, но и экосистемы иногда покупают не самые свежие яблоки.

Эффективная настройка системы, развитие инструментов инвестиций и повышение прозрачности процессов — необходимые шаги для перехода креативных индустрий на новый уровень.

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