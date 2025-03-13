Юлия Долгова стала президентом АБА

Президентом Ассоциации блогеров и агентств (АБА) назначена гендиректор группы контентных агентств Jami Lup Юлия Долгова. Она также руководит рабочей группой по карте рынка АБА, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сообщение ассоциации.

Ранее эту должность занимала основатель и гендиректор агентства инфлюенс-маркетинга Hello Blogger Татьяна Иванова. Она объяснила свой уход тем, что планирует сосредоточится на конкретных проектах внутри ассоциации. В их числе, отраслевая конференция для индустрии инфлюенс-маркетинга «АБА конф» и блогерская премия «Блогема».

Долгова пояснила, что ее главной задачей на новой должности станет повышение статуса ассоциации на уровне бизнеса и власти. Для этого АБА сейчас работает над концепцией сертификации агентств, которая могла бы помочь «агентствам подтверждать свою экспертизу, а брендам и блогерам — находить проверенных партнеров», отметила она.

АБА — блогерская ассоциация, которая имеет статус саморегулируемой организации. В нее входят 56 агентств инфлюенс-маркетинга, в числе которых — DIDENOK TEAM , Hype Agency, «Инсайт люди», Perfluence , Wildjam, Blacklight , Hello Blogger, агентства группы JAMI LUP и др.

Ранее в АБА спрогнозировали, что российский рынок инфлюенс-маркетинга в 2025 году может вырасти до 55−57 млрд руб. Рост составит 25−30%.