YouTube запустил раздел подкастов

YouTube представил отдельный раздел для размещения подкастов. Сейчас он доступен для пользователей из США. Об этом сообщает The Verge. На главной странице раздела отражены шоу и каналы, имеющие миллионы подписчиков, а также популярные подкасты.

По данным издания, дизайн нового раздела выглядит проще, чем у платформ-конкурентов, однако согласно майскому опросу Cumulus, на которое ссылается The Verge, подкасты на YouTube пользуются большей популярностью у американцев, чем площадки Apple Podcasts и Spotify. Авторы исследования связывают это «со спонтанной эволюцией индустрии видеоподкастов и простотой создания контента».

Переток подкастеров в YouTube не связан с некой стратегией компании, считают аналитики Cumulus. Apple начала осваивать эту сферу в 2005 году, а Spotify стремительно вышла на рынок подкастов в 2019 году после покупки профильных стартапов и привлечения ряда популярных блогеров. В YouTube же данный сегмент сформировался спонтанно.

Также по мнению экспертов, подкасты не являются основным направлением развития YouTube. В 2021 году видеоплатформа принесла Google $28,8 млрд, а весь рынок подкастов превысил лишь $1 млрд (по данным исследования Interactive Advertising Bureau). YouTube может и не развивать бизнес подкастов, но компания готова инвестировать в это направление.

Кроме того, видеохостинг расширяет доступ к анализу поведения аудитории, добавив параметр «Другие видео, которые смотрела ваша аудитория». Он даёт возможность «познакомиться» с аудиторией. До этого функция была доступна для каналов, преодолевших пороговые значения посещаемости.

Видеосервис также тестирует новые графические элементы для постов в сообществе, включая текстовые фильтры и стикеры.

Ранее стало известно, что YouTube этой осенью планирует запустить платформу-агрегатор стриминговых сервисов по аналогии с Amazon и Apple. Сервис объединит на своей платформе различные стриминговые сервисы и внедрит функцию выбора подписок внутри приложения. Разработкой под рабочим названием «магазин каналов» занимались около полутора лет, и теперь она близка к реализации — YouTube уже проводит переговоры о сотрудничестве с крупными правообладателями.