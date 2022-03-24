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24.03.2022 в 12:10

YouTube разблокировал каналы Гостелерадиофонда

Доступ был восстановлен вечером 23 марта

YouTube восстановил доступ к каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд». Оба сейчас открываются на территории России.

В Telegram-канале Гостелерадиофонда «Советское ТВ и радио» отметили, что доступ был восстановлен «поздним вечером 23 марта».

13 марта видеосервис заблокировал каналы Гостелерадиофонда. Позже Роскомнадзор потребовал от Google восстановить к ним доступ.

Разблокированные каналы насчитывают почти 3 млн подписчиков. На них представлены коллекции архивных телевизионных и радио материалов XX века.

В марте YouTube начал блокировку каналов российских СМИ, которые, по его мнению, финансирует государство. Под ограничения уже попали МИА «Россия сегодня», агентство ТАСС, ВГТРК, «Первый канал», РБК, РЕН-ТВ, НТВ, «Москва 24» и другие медиа.

YouTube Гостелерадиофонд
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