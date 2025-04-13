YouTube собирается ограничить время просмотра Shorts

В ближайшее время в YouTube появится возможность устанавливать ежедневный лимит на просмотр коротких видео в формате Shorts. После достижения установленного лимита бесконечная прокрутка видео автоматически остановится, сообщает TechCrunch.



Этот шаг — часть стратегии YouTube по улучшению контроля за временем, которое пользователи проводят в приложении, и поддержанию баланса между увлекательным контентом и здоровыми цифровыми привычками. В последние годы платформы все чаще обращают внимание на проблемы зависимости от социальных сетей, и теперь YouTube предложит пользователям эффективный инструмент для самоконтроля.



Функция будет доступна в настройках аккаунта, где каждый пользователь сможет задать желаемое время просмотра для Shorts. Как только предел будет достигнут, приложение перестанет автоматически загружать новые видео, а пользователю предложат сделать перерыв.

Добавим, что среднесуточная аудитория видеохостинга YouTube со времени его замедления в России снизилась почти вдвое — на 23 млн человек за семь месяцев, а среднемесячная — на 14 млн.