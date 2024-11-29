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29.11.2024 в 12:02

YouTube попросил пользователей удалить видео про обход блокировок Роскомнадзора

Видеохостинг должен убрать больше 300 роликов о VPN

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YouTube предупредил часть российских пользователей, что Роскомнадзор внёс их видео про методы обхода блокировок в реестр запрещённой информации. В разосланных уведомлениях видеохостинг просит удалить такие ролики самостоятельно, иначе компания заблокирует контент сама. Об этом пишет РБК.

Роскомнадзор сообщил, что направил YouTube требования об удалении материалов, популяризирующих VPN и другие способы обхода блокировок. Видеохостинг не удалил больше 300 таких материалов.

С 1 марта 2024 года Роскомнадзору разрешили блокировать ресурсы с данными о VPN. Ведомство может внести страницу и сайт в реестр запрещённой информации, если они описывают программы для обхода блокировок, их преимущества, предлагают скачать и оплатить их. С 30 ноября под запрет попадёт публикация научной, научно-технической и статистической информации о VPN.

О том, что Роскомнадзор начнёт блокировать сайты с рекламой VPN-сервисов, стало известно в сентябре прошлого года.

YouTube Роскомнадзор Блокировка VPN
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