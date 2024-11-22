В России запретили научную информацию и статистику о VPN

Роскомнадзор запретил распространение научной, научно-технической и статистической информации о VPN-сервисах, использующихся для обхода блокировок. Такие сведения будут признаны запрещенными в России, сообщает «Интерфакс».

С 1 марта 2024 года и по настоящее время критерии для включения в реестр запрещенных ресурсов не применялись в том числе в отношении научной, научно-технической и статистической информации о способах и методах обеспечения доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на территории России.

В настоящей версии исключение будет сделано только для информации о VPN для обеспечения защищенного удаленного доступа. Такие сервисы могут быть предназначены для обеспечения защищенного удаленного доступа, которым пользуются госорганы и коммерческие предприятия, в том числе банки, для защиты конфиденциальной информации и предотвращения утечек.

Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что Роскомнадзор начнет ограничивать доступ к сайтам, которые содержат информацию об обходе блокировок, а также к сайтам с рекламой соответствующих программ.