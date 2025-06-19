YouTube обновляет функционал покупок в Shorts

YouTube запускает новые стикеры товаров для покупок в Shorts. Они подскажут пользователям, где приобрести товары, а авторам помогут увеличить доходы, сообщает Techcrunch.

Площадка уже провела тестирование инструмента в Shorts в прошлом месяце. Эксперимент показал, что товары со стикерами получали на 40% больше кликов по продуктам по сравнению с роликами, использовавшими стандартную кнопку покупок.

Теперь авторы могут отмечать товары в своих Shorts. Стикер создается автоматически на основе первого отмеченного продукта. Авторы могут регулировать размер и расположение стикера.

Если в Shorts отмечено несколько товаров, зрители могут нажать на стрелку вниз на стикере, чтобы увидеть полный список. После выбора заинтересовавшего продукта пользователь перенаправляется на сайт продавца.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в YouTube появится возможность устанавливать ежедневный лимит на просмотр коротких видео в формате Shorts. После достижения установленного лимита бесконечная прокрутка видео автоматически остановится.