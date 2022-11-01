Сервис «ЯRUS.Музыка» провёл ребрендинг

Проект «ЯRUS.Музыка» обзавелся собственным логотипом и изменил цветовую палитру главной страницы. Новое оформление сделало использование сервиса понятнее: стало проще регистрироваться и обращаться в службу поддержки. Об этом Sostav рассказали представители компании.



«ЯRUS.Музыка» поддерживает самобытных, независимых и нишевых музыкантов. Автор всего за несколько минут может поделиться своим творчеством с многомиллионной аудиторией и практически сразу получать за это деньги без комиссии и посредников, отмечают в ЯRUS.



Узнать, как загрузить треки на площадку, сколько времени занимает модерация и где посмотреть количество прослушиваний, можно теперь без регистрации в сервисе и лишних уточнений. Если возникнут вопросы, их стоит адресовать через форму обратной связи.

Количество авторов «ЯRUS.Музыки» быстро растёт, отмечают представители сервиса. По их словам, короткое время модерации, уникальная система монетизации и отсутствие статичных топов помогает независимым авторам быстро набирать популярность. Сегодня в проекте представлены исполнители разных жанров: от инди до джаза, от фолка до гаражного рока.

Кирилл Устинов, руководитель проекта «ЯRUS.Музыка»: Важным отличием «ЯRUS.Музыки» является то, что у нас в топах можно встретить такую музыку, которая никогда не попадёт в чарты более популярных музыкальных платформ. Наши исполнители — это, как правило, андеграундные авторы, которые продвигают своё творчество без помощи посредников. Мы даём им возможность раскрыть свой потенциал.

Музыка — это один из самых популярных разделов в соцсети ЯRUS. В среднем пользователь площадки слушает 12 треков в сутки, каждая композиция играет около 18 раз в день. Авторы быстро набирают популярность, лучшие из них регулярно попадают в тематические плейлисты и сеты. Подборки есть как жанровые, так и тематические: под настроение, для тренировок, на все случаи, на особый повод и для детей.

Сегодня аудитория российской социальной сети ЯRUS превысила 6 млн пользователей. Приложение объединяет официальные источники новостей, обрабатывая более 70 тыс. инфоповодов в сутки, а также видео, блоги и музыку. Мобильное приложение ЯRUS доступно для скачивания в Google Play, App Store, NashStore и RuStore.