Yappy Music и «Ровесник» запустили коллаборацию

Приложение вертикальных видео Yappy объявило о коллаборации музыкального лейбла Yappy Music и бара «Ровесник». Сотрудничество брендов началось в октябре с караоке-вечеринки с Машей Мировой, звездой лейбла Yappy Music. Об этом Sostav рассказала пресс-служба приложения.

Бар «Ровесник» объединяет креативных талантливых людей: молодых музыкантов, диджеев, художников, а также любителей вкусной кухни и напитков. Коллаборация с Yappy продлится до 29 декабря и будет состоять из вечерних и ночных мероприятий. За это время в баре «Ровесник» пройдет круглый стол с экспертами из музыкальной индустрии, мастер-классы с хореографом, саунд-продюсерами, стилистами и блогерами Yappy. Также в программе запланированы две вечеринки-презентации новых песен артистов лейбла Yappy Music.

Кроме того, традиционные воскресные лайвы «Ровесника» пополнит шоукейс Yappy Music — концерт с участием артистов лейбла, а также выступление группы «Собачий Lie» и большой предновогодний сольный концерт Маши Мировой — победительницы конкурса «Yappy Хит» и первой подписантки лейбла.

На время коллаборации в баре оборудовали брендированный корнер Yappy — релакс-зону с мягкими креслами и наушниками. Здесь можно отдохнуть от громкой музыки и послушать звуки леса, шум моря и успокаивающие мелодии.

Ранее Yappy Music также выступил партнёром одного из крупнейших локальных фестивалей «Дикая мята» и провёл конкурс для начинающих артистов, мечтающих выступить на большой сцене.

Лейбл Yappy Music запущен в феврале 2024 года. Первыми артистами лейбла стали финалисты Yappy Хит — инициативы по поддержке музыкантов от приложения вертикальных видео Yappy. Исполнители, заключившие контракт с Yappy Music, получают поддержку в развитии музыкальной карьеры.