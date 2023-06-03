Японская Komatsu приостанавливает выпуск продукции в Ярославле

Японский производитель строительной и горнодобывающей техники Komatsu приостанавливает выпуск продукции на заводе в Ярославле, сообщили в региональном правительстве. Работу потеряют порядка 300 человек.

Гендиректор российского юрлица ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» Хосоя Казуши подчеркнул, что предприятие выполняет все свои обязательства перед регионом, но санкционные ограничения оказывают влияние на его работу. Но добавил, что компания не сворачивает свою деятельность в Ярославле.

Сокращение штата сотрудников на 300 человек объясняются изменившимися потребностями. Уволенным начислят положенные выплаты.

ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» объявило о приостановке производства в Ярославле еще весной прошлого года, это решение тогда объясняли нарушением логистики поставок ключевых компонентов.