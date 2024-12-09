Yandex Research создал сервис для запуска большой языковой модели на смартфоне или ПК

Сотрудник научного отдела «Яндекса» Владимир Малиновский разработал сервис, позволяющий запустить большую языковую модель с 8 млрд параметров «на обычном компьютере или смартфоне» — через интерфейс любого браузера. Об этом Sostav сообщили в «Яндексе».

Там утверждают, такой подход может «значительно сократить» расходы компаний, стартапов и исследователей на вычислительные мощности, что сделает разработку и использование LLM дешевле.

Исходный код проекта Владимир Малиновский опубликовал в свободном доступе на GitHub.

На специальной странице можно протестировать сервис. При запуске на устройство пользователя из облака загружается модель Llama 3.1−8B, её размер уменьшен в шесть раз — до 2,5 ГБ. После загрузки модель может работать без подключения к интернету.

Скорость ответов нейросети зависит от производительности устройства. Так, на MacBook Pro с процессором M1 она составляет 1,5 токена в секунду или 3−4 символа.

Программа написана на языке Rust с помощью технологии WebAssembly, позволяющей запускать проект на любом языке внутри браузера.

В основе сервиса — технология сжатия нейросетей AQLM. Её разработала команда Yandex Research совместно с исследователями из университетов ISTA и KAUST летом 2024-го. Технология помогла перенести все вычисления на устройство и отказаться от мощных графических процессоров.