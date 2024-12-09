Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
Altcraft Platform
Ашманов и партнеры

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
09.12.2024 в 14:25

Yandex Research создал сервис для запуска большой языковой модели на смартфоне или ПК

Исходный код проекта опубликовали на GitHub

Сотрудник научного отдела «Яндекса» Владимир Малиновский разработал сервис, позволяющий запустить большую языковую модель с 8 млрд параметров «на обычном компьютере или смартфоне» — через интерфейс любого браузера. Об этом Sostav сообщили в «Яндексе».

Там утверждают, такой подход может «значительно сократить» расходы компаний, стартапов и исследователей на вычислительные мощности, что сделает разработку и использование LLM дешевле.

Исходный код проекта Владимир Малиновский опубликовал в свободном доступе на GitHub.

На специальной странице можно протестировать сервис. При запуске на устройство пользователя из облака загружается модель Llama 3.1−8B, её размер уменьшен в шесть раз — до 2,5 ГБ. После загрузки модель может работать без подключения к интернету.

Скорость ответов нейросети зависит от производительности устройства. Так, на MacBook Pro с процессором M1 она составляет 1,5 токена в секунду или 3−4 символа.

Программа написана на языке Rust с помощью технологии WebAssembly, позволяющей запускать проект на любом языке внутри браузера.

В основе сервиса — технология сжатия нейросетей AQLM. Её разработала команда Yandex Research совместно с исследователями из университетов ISTA и KAUST летом 2024-го. Технология помогла перенести все вычисления на устройство и отказаться от мощных графических процессоров.

Смартфон Компьютер Yandex Research большая языковая модель
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Нейросети
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.