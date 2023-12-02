Yandex Go стал налоговым резидентом Узбекистана

Сервис такси Yandex Go полностью завершил локализацию в Узбекистане и теперь является налоговым резидентом страны, то есть будет платить налоги в бюджет республики, говорится в заявлении налогового комитета Узбекистана в Telegram-канале.

Сервис был интегрирован с оператором фискальных данных, поэтому Yandex станет первым онлайн-сервисом на рынке, предоставляющим чеки за поездки. Yandex Go теперь работает в республике как юридическое лиц ООО «YandexGo UB».

Yandex Go зарегистрировал юридическое лицо в Узбекистане в октябре после того, как в Госналоговом комитете Узбекистана заявили, что сервис могут заблокировать, если компания не зарегистрируется в республике в качестве налогового резидента.

Yandex Go — один из самых крупных онлайн-сервисов такси в Узбекистане. Он работает в республике с апреля 2018 года, предоставляя услуги пассажирам в Ташкенте и еще девяти городах. По данным Госналогового комитета страны, к сервису подключены свыше 80 тысяч водителей.

В октябре «Яндекс» запустил сервис такси Yango в Колумбии. В сентябре 2022 года Yango тестировали в Дубае (ОАЭ), в октябре того же года — в Алжире. В феврале 2023-го тесты проводились в Мозамбике и Намибии. В мае этого года сервис стал доступен в Пакистане. До этого работа площадки тестировалась в Гватемале и Перу.