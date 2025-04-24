Yandex B2B Tech открыла бизнесу доступ к опенсорсным нейросетям для анализа изображений

Yandex B2B Tech предоставила доступ к ряду визуально-генеративных моделей с открытым исходным кодом, включая Deepseek VL2 Tiny и Gemma3 27B. Инструменты позволяют обрабатывать изображения для автоматического составления описаний товаров или извлечения информации из документов. Модели интегрированы в Yandex Cloud AI Studio и поддерживают пакетную отправку запросов для одновременной обработки большого количества данных. Об этом Sostav сообщили в Yandex Cloud.

В совокупности платформа предоставляет доступ к порядка 20 большим языковым и визуально-генеративным моделям, подходящим для решения прикладных задач бизнеса. Их можно использовать для анализа и классификации документов, а также автоматизированной обработки клиентских обращений. Модели доступны как для регулярной загрузки данных, так и для разового использования.

Тарификация моделей при использовании на больших объемах данных начинается от 200 тыс. токенов (около 200 изображений или 360 страниц текста). При этом стоимость использования снижается по сравнению со стандартным режимом, а результаты обработки можно получить в течение дня, уточнили в Yandex Cloud.

На платформе уже представлены такие модели, как Qwen2.5, LLaMa 3.3, DeepSeek R1 и другие. Также планируется внедрение визуально-генеративной модели «Яндекса», применяемой в ряде внутренних сервисов компании. Пользователи могут запускать нужные нейросети на выделенных ресурсах в облачной инфраструктуре, адаптируя их под конкретные бизнес-сценарии.

Ранее «Яндекс» открыл доступ к Instruct-версии своей нейросети YandexGPT 5 Lite из последнего семейства нейросетей компании.