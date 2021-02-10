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10.02.2021 в 08:00

«Яндекс» запустит систему бесконтактных платежей

Yandex Pay составит конкуренцию платежным сервисам Сбербанка

Компания «Яндекс» занимается разработкой платежного сервиса Yandex Pay, следует из материалов, опубликованных на официальном сайте компании.

Пользователи «Яндекса» и ранее могли привязать банковскую карту к своему аккаунту и оплачивать покупки и заказы на разных сервисах компании. Теперь Yandex Pay будет доступен на веб-страницах «Яндекса». Отмечается, что сервис предназначен для некоммерческого личного использования.

Из описания сервиса:

Сервис Yandex Pay, доступный на веб-страницах «Яндекса», в том числе в интерфейсе сервиса, с помощью которого пользователь имеет возможность вводить и сохранять данные своих банковских карт, в том числе (при выборе функции) с созданием для них токенов, управлять данными банковских карт, использовать данные банковских карт в целях совершения безналичной оплаты в адрес продавца, подключенного к сервису.

Ранее «Яндекс» владел сервисом электронных платежей «Яндекс.Деньги». В июне 2020 года компания разделила активы со Сбербанком и сервис достался финансовой организации. Тогда «Яндекс.Деньги» сменил название и провел ребрендинг. Теперь это сервис электронных платежей «ЮMoney».

Яндекс платежный сервис Yandex Pay
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