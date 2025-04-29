«Яндекс» запустил фонд технологических инициатив

«Яндекс» создал фонд технологических инициатив Yet Another Tech Fund. Он будет поддерживать новаторские проекты сотрудников компании, способные продвинуть вперед науку или технологии. В 2025 году на это выделят 330 млн руб., сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Проекты отбирает экспертный совет фонда, в который входят технические директора разных направлений «Яндекса». Они оценивают технологический потенциал проекта, учитывают глубину и амбициозность идеи.

Прошедшие отбор проекты получат от фонда поддержку на всех этапах — от идеи до прототипа. Командам предоставят доступ к инфраструктуре, данным и вычислительным мощностям.

В число первых проектов, в которые вложится фонд, вошли:

софт для роботов-гуманоидов на базе разработок «Яндекса»;

гибридный поиск в YDB (созданная в «Яндексе» система управления базами данных с открытым исходным кодом);

искусственный интеллект в медицине;

оцифровка всех процессов в офлайн-магазине для получения его полной цифровой копии.

Фонд продолжает принимать заявки, рассказать о своем проекте может любой сотрудник «Яндекса».

Ранее Sostav подробно рассказал о разработке «Яндексом» софта для роботов-гуманоидов. Проект будет частью направления автономного транспорта в подразделении Yandex B2B Tech.