Инвесторы обсуждают выкуп «Яндекса» через единую структуру

Финальную схему реорганизации «Яндекса» почти подготовили. С высокой вероятностью покупателем компании станет одна структура, которую будет финансировать группа, состоящая из разных инвесторов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники.

Идея о единой структуре, которая будет представлять всех санкционных и несанкционных инвесторов и выкупит «Яндекс», принадлежит главе «Интерроса» Владимиру Потанину и основателю «Кисмет Капитал Груп» Ивану Таврину. Эта идея «всем скорее нравится», сообщил один из собеседников издания.

Указанная схема сделки понятна для чиновников, которые работают в подкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, объясняют источники Forbes.

Осенью руководство и акционеры «Яндекса» активизировали переговоры по привлечению стратегических инвесторов в капитал компании. Контрольный пакет акций может перейти консорциуму инвесторов. Каждый из них получит по 7,28%.

Сообщалось, что голландский холдинг Yandex N.V. создаст российскую дочернюю компанию — субхолдинг. Доля в нём будет продана группе российских инвесторов.

В ноябре стало известно, что Yandex N.V. задумалась о продаже всех своих российских активов, а не только контрольного пакета акций.