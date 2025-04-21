«Яндекс» вложит больше 5 млрд рублей в образовательные проекты

«Яндекс» в 1,5 раза нарастит инвестиции в образовательные проекты и вложит в них в 2025 году 5,3 млрд руб. Деньги пойдут на подготовку специалистов в сфере IT и искусственного интеллекта (ИИ), запуск новых образовательных программ и разработку решений для школьников и вузов. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

В новом учебном году количество вузов-партнеров «Яндекса» вырастет до 39. Число совместных программ с университетами из 17 регионов превысит 70, учиться на них смогут свыше 15 тыс. студентов, что на 50% больше, чем годом ранее. Программы «Яндекса» появятся в Красноярском крае, Воронежской, Калининградской, Ростовской и Тульской областях.

С сентября в 1,5 раза увеличится набор на AI360 — бакалавриат «Яндекса» и «Сбера», который готовит создателей ИИ-технологий. В программе участвуют ИТМО, НИУ ВШЭ, МФТИ и Университет Иннополис, с нового учебного года к ним присоединится Санкт-Петербургский государственный университет.

«Яндекс» станет индустриальным партнером 10 вузов в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации». На программах смогут учиться 1,5 тыс. будущих датасаентистов и разработчиков.

Компания совместно со Сколтехом, НИУ ВШЭ и МФТИ запустила магистратуры по робототехнике и созданию умных устройств. На них студенты получат фундаментальные знания и смогут попробовать себя в практической разработке IT-решений и их внедрении.

«Яндекс» также развивает ИИ-решения для образования. Больше 100 тыс. учащихся 5−8-х классов используют для изучения математики помощника на базе искусственного интеллекта от «Яндекс Учебника». Свыше 200 тыс. старшеклассников готовятся к ЕГЭ по информатике с помощью тренажера на базе YandexGPT.

Весной «Яндекс» запустил бесплатных ИИ-помощников для школьных учителей и преподавателей вузов. Например, был создан «Нейроэксперт», который помогает организовывать информацию в базы знаний, находить ответы на вопросы и создавать тексты на основе загруженных материалов.