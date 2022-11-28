«Яндекс» автоматизировал продвижение товаров и интернет-магазинов: рекламодатели смогут запускать кампании только по ссылке на сайт. Алгоритм создаст объявления, распределит бюджет и покажет рекламу наиболее заинтересованной аудитории на «Поиске» и партнёрских площадках, рассказали Sostav в компании.

В качестве альтернативы можно добавить товарный фид интернет-магазина или загрузить товары вручную. Рекламодатель платит за конверсии: заполненные заявки, звонки в магазин или покупки.

«Раньше алгоритм также запускал рекламу товаров по ссылке или реламному фиду. Сейчас система самостоятельно ведёт бюджетное планирование так, чтобы показать объявления наиболее заинтересованной аудитории. Также есть возможность указывать ссылку на магазин и рекламировать конкретно его, а также рекламировать карточки товаров на маркетплейсах», — добавили в пресс-службе «Яндекса».

В обновлённой версии инструмента добавилась возможность указывать несколько целей, а также уточнить долю расходов на рекламу, которая должна соблюдаться. Также работает автоматическое распределение бюджета на площадки и форматы с лучшей конверсионностью.