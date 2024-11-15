«Яндекс» создал бизнес-группу Yandex B2B Tech

«Яндекс» выделил бизнес-группу Yandex B2B Tech. Она объединит технологии и инструменты для корпоративных пользователей, включая продукты Yandex Cloud и «Яндекс 360». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Yandex B2B Tech объединит несколько направлений. В их числе:

платформа для создания и управления облачной инфраструктурой;

платформа полного цикла для обработки и хранения данных, куда входят распределенная база данных YDB, инструмент для переноса данных Data Transfer, а также сервисы для управления метаданными и опенсорсными базами данных;

инструменты для коммуникаций и совместной работы. В частности, «Почта», «Диск», «Телемост», «Документы», «Трекер», «Мессенджер» и «Яндекс Браузер для организаций»;

решения для бизнеса на базе искусственного интеллекта, в том числе инструментарий для работы с нейросетями YandexGPT и YandexART, комплекс речевых технологий SpeechKit и SpeechSense, сервис для ML-разработки DataSphere и технологии поиска и анализа документов.

инструменты для разработчиков;

сервисы для визуализации и анализа данных, в том числе BI-инструмент Yandex DataLens.

Отмечается, что корпоративные пользователи смогут получить доступ к сервисам Yandex B2B Tech по разным моделям: в облаке (XaaS или через API) или на собственных серверах (on-premise).

При этом формат on-premise — новый для «Яндекса». Как отмечают в компании, он востребован у организаций, которые предпочитают хранить и обрабатывать все данные в пределах своей внутренней инфраструктуры. Первыми решениями, которыми бизнес сможет воспользоваться по модели on-premise, стали СУБД YDB, технологии YandexGPT и SpeechKit, а также BI-инструмент DataLens. Их число будет расти, заверили в «Яндексе».

По прогнозам компании, объем рынка, на котором будет работать Yandex B2B Tech, превысит 510 млрд руб. к 2028 году.