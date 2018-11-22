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«Яндекс» предложил внедрить «Алису» в госуслуги

22.11.2018 в 10:15

Окончательное решение еще не принято

Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина предложила использовать голосового помощника «Алису» для оказания госуслуг, сообщают «Ведомости».

Такая возможность обсуждалась на встрече представителей IT-отрасли с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко. При этом окончательное решение не было принято.

Представитель компании, в свою очередь, отметил, что «Яндекс» открыт к подключению голосового помощника в разных сервисах, в том числе и в государственном секторе.

Напомним, «Яндекс» официально запустил голосового помощника в 2017 году. «Алиса» использует нейронную сеть, чтобы самостоятельно обучаться, распознавать и обрабатывать неполные фразы и вопросы, учитывать контекст сказанного, и способна импровизировать.

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