«Яндекс» предложил внедрить «Алису» в госуслуги

Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина предложила использовать голосового помощника «Алису» для оказания госуслуг, сообщают «Ведомости».

Такая возможность обсуждалась на встрече представителей IT-отрасли с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко. При этом окончательное решение не было принято.

Представитель компании, в свою очередь, отметил, что «Яндекс» открыт к подключению голосового помощника в разных сервисах, в том числе и в государственном секторе.

Напомним, «Яндекс» официально запустил голосового помощника в 2017 году. «Алиса» использует нейронную сеть, чтобы самостоятельно обучаться, распознавать и обрабатывать неполные фразы и вопросы, учитывать контекст сказанного, и способна импровизировать.