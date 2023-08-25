Зарубежный «Яндекс Практикум» переименован в TripleTen

Зарубежная версия образовательного сервиса «Яндекс Практикум», Practicum, переименована в TripleTen, сообщает РБК.

Ренейминг произошёл на фоне раздела активов на российские и зарубежные, рассказали в беседе с Forbes два источника. Издание пишет, что курсы на английском и других языках перейдут иностранным структурам, а на русском — «Яндексу».

По словам представителя компании, имя нового подразделение вдохновлено двоичным кодом 101010.

«Почему 101010? В двоичном формате TripleTen (101010) равно 42, что является «ответом на главный вопрос жизни, Вселенной и всего остального» согласно «Автостопом по галактике». (Мы же говорили вам, что мы ботаны!)», — говорилось в сообщении.

По словам собеседников, развитием иностранного подразделения будет заниматься Елена Бунина — экс-генеральный директор российского «Яндекса», которая в прошлом году покинула свою должность и эмигрировала. Вместе с ней переехала часть международного Practicum.

Бунина говорила, что работает в Израиле «в той части компании, которой предстоит ребрендинг». Новое название в компании ассоциируют с «новой эпохой».

«Яндекс» принял решение о реорганизации и выделения российского бизнеса в отдельное юридическое лицо после начала СВО.

Инвесторам «Яндекса» предложат три варианта в рамках разделения бизнеса на российский и международный: сохранить долю в российском бизнесе в обмен на свои акции в нидерландской Yandex N.V., получить денежную компенсацию или долю в международных стартапах, сообщал Bloomberg.

В мае 2023 года компания получила от российских миллиардеров Владимира Потанина и Вагита Алекперова предложение о покупке контрольного пакета акций.