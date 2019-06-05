«Яндекс» покажет и монетизирует премию МУЗ-ТВ

«Яндекс. Эфир» намерен показать церемонию вручения премии МУЗ-ТВ. Она будет транслироваться на главной странице портала и в приложении «Яндекс», сообщается в пресс-релизе компании. В рамках сотрудничества компания получила право на монетизацию контента.

Премия будет транслироваться 7 июня, за час до ее начала на «Яндекс.Эфире» начнется трансляция из специальной студии, где гостей мероприятия поприветствует ведущий МУЗ-ТВ Андрей Разыграев.

Леонид Савков, коммерческий директор «Яндекса»: "Яндекс.Эфир" впервые выходит за рамки обычной трансляции. Вместе с МУЗ-ТВ мы покажем не только церемонию, но и эксклюзивную трансляцию с гостями, которых зрители Эфира будут встречать и провожать с помощью эмодзи. Для рекламодателей это отличный шанс рассказать о себе в рамках события с множеством звёздных гостей.

Вместе с церемонией будет транслироваться проход гостей по красной дорожке, выступления артистов и другие моменты. Параллельно заработает канал «Премия МУЗ-ТВ» с лучшими моментами трансляций разных лет. Канал, прямые трансляции и их записи будут доступны на Яндексе с компьютеров и мобильных устройств в течение трёх месяцев и только на территории России.