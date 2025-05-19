«Яндекс» перезапустит бренд «Яндекс Кит»

«Яндекс» зарегистрировал товарный знак «Яндекс Кит». Ранее это название «Яндекс» использовал для собственной операционной системы для смартфонов и планшетов, которую компания делала на базе Android. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Роспатента.

Представитель «Яндекса» пояснил изданию, что новая регистрация товарного знака не имеет отношения к прошлому проекту, так будет называться технологическа SAAS-платформа для быстрого запуска независимого e-commerce под ключ по аналогии с канадским сервисом для малого бизнеса Shopify.

«Эта платформа станет комплексным решением для предпринимателей, желающих быстро запустить свой интернет-магазин. Она предложит готовую инфраструктуру для продаж, включая продвижение магазина, привлечение клиентов, логистику, оплаты и рассрочки.», — рассказал представитель.

Он уточнил, что внутри будут конверсионные UX-шаблоны для разных индустрий с предусмотренной оптимизацией сайта и эффективной работой рекламы. Инфраструктура продаж будет обеспечена как сервисами «Яндекса», так и партнерскими решениями, например СДЭК.

По словам представителя «Яндекса», релиз «Яндекс Кит» запланирован на август этого года, сейчас началось закрытое тестирование продукта.

В мае «Яндекс» объявил о покупке компании «Домиленд» — PropTech-платформы для девелоперов и управляющих компаний. Сделка позволит развивать сервисы ИТ-гиганта в области финтеха, доставки, такси, e-commerce и умного дома с опорой на экспертизу «Домиленда» в цифровизации жилых пространств.