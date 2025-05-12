«Яндекс» приобрел платформу «Домиленд»

«Яндекс» объявил о покупке компании «Домиленд» — PropTech-платформы для девелоперов и управляющих компаний. Сделка позволит развивать сервисы ИТ-гиганта в области финтеха, доставки, такси, e-commerce и умного дома с опорой на экспертизу «Домиленда» в цифровизации жилых пространств.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 6 мая 100% «Платформы Домиленд» перешло под контроль двух структур «Яндекса» — ООО «Технояк» и ООО «Яндекс.Доставка Холдинг». Кроме того, ООО «Технояк» стало владельцем еще одного юридического лица, связанного с платформой, — ООО «Маркет Плюс». Продавцом выступило ООО «Самолет-Гостеприимство» (его конечным владельцем значилась ГК «Самолет»), которое в июле 2023 года приобрело 70% долей в ООО «Клиентский сервис», а в апреле 2025 года — довело свою долю до 100%.

Таким образом, «Яндекс» полностью консолидировал активы «Домиленда» через покупку управляющей структуры ООО «Клиентский сервис». Финансовые параметры сделки стороны не раскрывают. По оценкам экспертов, опрошенных Forbes, стоимость сделки может составлять от 300 до 675 млн руб.

Как пояснили в компании, интеграция технологий «Домиленда» в экосистему «Яндекса» создаст единое цифровое пространство для жителей. Речь идет о расширении функционала через объединение PropTech-сервисов и привычных платформ «Яндекса», что позволит автоматизировать повседневные процессы, улучшить взаимодействие с инфраструктурой ЖК и повысить общий уровень комфорта.

Команда «Домиленда» во главе с соосновательницей и генеральным директором Дарьей Вороновой перейдет в «Яндекс» и продолжит работу под прежним брендом. Развитие продуктов будет вестись в тесной синергии с сервисами «Яндекса», при этом все текущие партнерства и условия для клиентов сохранятся. В рамках сделки «Яндекс» консолидирует все активы «Домиленда», включая IT-платформу и совместные проекты с девелопером «Самолет».

Ранее «Яндекс» создал фонд технологических инициатив Yet Another Tech Fund. Он будет поддерживать новаторские проекты сотрудников компании, способные продвинуть вперед науку или технологии. В 2025 году на это выделят 330 млн руб.