«Яндекс» открыл бета-тест рекламы в Telegram-каналах и запустил единую перформанс-кампанию

«Яндекс» открыл тестирование рекламы в Telegram-каналах для всех желающих, рассказал технический директор «Яндекс рекламы» Валерий Стромов в рамках конференции Rekonfa, которая сегодня проходит в Москве. Кроме того, в «Яндекс Директе» стартовало бета-тестирование нового типа кампании «Единая перформанс-кампания», а ещё пользователей «Директа» допустили к нейросетевому фотостоку. Sostav собрал ключевые нововведения, озвученные на мероприятии.

Перформанс-реклама в Telegram-каналах

По словам Стромова, владельцы каналов в мессенджере смогут подавать заявки на монетизацию с помощью «Рекламной сети Яндекса» (РСЯ), а рекламодатели — заводить рекламные кампании с оплатой за клики, а не за показы в «привычном интерфейсе "Директа"».

Спикер отметил, что посты публикует бот «Яндекса», а нейросети «Яндекс Директа» подбирают рекламу с учётом контента и тематики канала, а также заданных рекламодателем и площадкой настроек.

На этапе закрытого тестирования, которое стартовало летом, к сети подключились более 1,4 тыс. Telegram-каналов.

Что нового добавилось по итогам закрытой беты:

Исключение конкретных каналов из показов. Теперь можно составить «чёрный список» каналов, в которых не хотели бы показывать свою рекламу.

Управление географией. Можно указывать в каналах каких регионов показывать посты-объявления.

Исключение тематик Telegram-каналов для таргетинга.

Возможность форматировать тексты. При создании текста объявления можно не только разбить его на абзацы и добавить список, но и использовать форматирование.

Автоудаление постов через 48 часов.

Нейросетевой фотосток

Стромов рассказал, что пользователи «Яндекс Директа» смогут воспользоваться нейросетевым фотостоком. До этого он был доступен только в рекламной подписке «Яндекс Бизнес», а теперь будет доступен и в «Мастере кампаний» в «Директе».

В фотостоке представлено более 3 тыс. изображений, которые создала нейросеть YandexART. Количество картинок постоянно увеличивается. Они подходят для иллюстрации объявлений, связанных более чем с 650 видами предпринимательской деятельности, уточнил спикер.

Единая перформанс-кампания

В режиме эксперта в «Директе» стала доступна бета-версия нового решения для создания всех типов объявлений сразу — Единая перфоманс-кампания (ЕПК). Это новый тип кампаний, который объединяет и расширяет возможности привычных графических, текстово-графических, динамических объявлений и смарт-баннеров — товарных объявлений, представил новинку Стромов.

По его словам, объединение форматов увеличивает количество сигналов для обучения нейросетей, что позволяет повысить эффективность размещения.

Кампания управляется из общего интерфейса. Чтобы помочь специалистам решить «весь спектр рекламных задач», в нём появятся новые инструменты: товарные объявления, офферный ретаргетинг и корректировка цены целевого KPI на уровне подгрупп.

Поддержка новой кампании доступна в режиме «Эксперт». Для работы через «Яндекс Коммандер» нужно обновить приложение.

Нейросетевые рекламные объявления для бизнеса

Директор по искусственному интеллекту «Яндекс рекламы» Алексей Штоколов рассказал, что предприниматели с подпиской «Яндекс Бизнеса» смогут создавать рекламные объявления с помощью нейросетей.

Для получения готового объявления нужно нажать на кнопку «Сгенерировать» на вкладке «Рекламные материалы» в «Яндекс Бизнесе». Языковая модель напишет «продающий заголовок» и основное сообщение, а диффузионная нейросеть YandexART создаст иллюстрацию.

Штоколов поделился статистикой, что в «Директе» при создании рекламного объявления принимают участие 25 нейросетей, они обрабатывают больше 500 тыс. запросов в секунду.