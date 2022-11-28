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28.11.2022 в 14:34

«Яндекс» останется публичной компанией после реструктуризации

Бумаги корпорации продолжат торговаться на бирже

«Яндекс» планирует остаться публичной компанией после возможной реструктуризации бизнеса. Бумаги корпорации продолжат торговаться на бирже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании также отметили, что намерены сохранить присутствие на Мосбирже для «сотен тысяч розничных инвесторов», которые заинтересованы во взаимодействии с «Яндексом», передаёт агентство.

На прошлой неделе нидерландская Yandex N.V., материнская компания «Яндекса», объявила о намерении изменить структуру управления бизнесом, выделив часть активов в отдельную компанию под управлением менеджмента, а часть перевести в самостоятельные организации под руководством Yandex N.V.

В рамках разделения активов планируется выделить в отдельные компании под управлением Yandex N.V. бизнесы, связанные с беспилотными автомобилями, облачными вычислениями, образовательными технологиями и маркировкой данных.

Мария Полищук
Яндекс
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