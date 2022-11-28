«Яндекс» останется публичной компанией после реструктуризации

«Яндекс» планирует остаться публичной компанией после возможной реструктуризации бизнеса. Бумаги корпорации продолжат торговаться на бирже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании также отметили, что намерены сохранить присутствие на Мосбирже для «сотен тысяч розничных инвесторов», которые заинтересованы во взаимодействии с «Яндексом», передаёт агентство.

На прошлой неделе нидерландская Yandex N.V., материнская компания «Яндекса», объявила о намерении изменить структуру управления бизнесом, выделив часть активов в отдельную компанию под управлением менеджмента, а часть перевести в самостоятельные организации под руководством Yandex N.V.

В рамках разделения активов планируется выделить в отдельные компании под управлением Yandex N.V. бизнесы, связанные с беспилотными автомобилями, облачными вычислениями, образовательными технологиями и маркировкой данных.