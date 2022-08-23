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23.08.2022 в 13:25

«Яндекс Новости» сохранят технологию турбо-страниц и монетизацию после перехода к VK

В сервисе рассказали, что поменяется после завершения сделки

В «Яндекс Новостях» рассказали о том, что изменится для сервиса после заключения сделки между «Яндексом» и VK. Для партнёров-СМИ больших изменений не произойдёт, так что материалы будут отображаться в привычном формате. Кроме того, все проекты останутся активными, а монетизация в «Дайджесте» сохранится, сообщили Sostav в компании.

Среди активных проектов сервиса:

  • федеральный/региональный топ-5;
  • сюжет в текущем виде с дайджестом, медиаблоком и блоком «Подробнее о событии», «Самым цитируемым» и официальным комментарием;
  • темы;
  • поиск по новостям;
  • настройка источников.

Сервис переезжает с точки зрения инфраструктуры. В связи с этим поменяется реферер для отслеживания трафика. Новый реферер компания предоставит отдельно в специальной рассылке.

Также сменится юридическое лицо — партнёр СМИ по соглашению об информационном сотрудничестве. В документах прописан пункт о возможности смены юрлица со стороны «Новостей».

Из-за переезда сервис не сможет использовать навигационные запросы в «Яндекс Поиске» и переходы на сайты партнёров в «Яндекс Браузере», которые нужны для подсчёта вовлечённости и корректной работы алгоритмов внутри сервиса. Для подсчёта вовлеченности и полноценной работы алгоритма необходимо предоставить доступ к агрегированным данным из «Метрики».

После закрытия сделки технология турбо-страниц сохранится — пользователи будут переходить из сюжетов на страницы издания напрямую. Технология продолжит работать в «Яндекс Поиске» и «Яндекс Спорте».

Текущие новостные ленты изданий продублируются в «Вебмастере». При необходимости его можно отключить.

Кроме того, после переезда в «Новостях» появится спортивная рубрика, которая станет аналогом отдельного «Яндекс Спорта». Материалы СМИ будут выходить на обеих площадках.

Яндекс.Новости VK
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