«Яндекс Музыка» обновила бренд-платформу, айдентику и приложения

«Яндекс Музыка» впервые за девять лет провела ребрендинг. Сервис представил обновлённую бренд-платформу, логотип, визуальный стиль, а также ряд продуктовых изменений. Об этом Sostav сообщили в компании.
Цели и задачи
Основной задачей было сделать новую бренд-платформу точно отражающей не только функциональность сервиса, но и его главную эмоциональною ценность — воодушевление слушателей от встречи с той самой музыкой. Это должны были транслировать и новый визуальный стиль «Яндекс Музыки», и её продуктовые изменения.
Александра Сагалович, руководитель «Яндекс Музыки»:
«Яндекс Музыка» уже давно не просто каталог треков. Запустив в 2021 году «Мою волну», мы хотели научиться точно рекомендовать слушателям то, что им подходит, чтобы избавить их от необходимости самостоятельно искать музыку, которая понравится. И у нас это получилось — по мнению слушателей музыки онлайн, мы точнее других попадаем в их музыкальные предпочтения.
Теперь мы хотим идти дальше: с помощью рекомендаций сделать музыку бесконечным источником воодушевления и вдохновения, который будет давать слушателям энергию двигаться к тому, чего они действительно хотят, а артистам — откроет путь именно к тем слушателям, которые с ними останутся. Новый бренд и визуальная айдентика отражают суть современной «Яндекс Музыки» — сервиса, создающего персональный музыкальный мир, который воодушевляет.
Реализация
Как пояснили в компании, изменения сервиса были не «просто желанием внешнего обновления», а большой работой по формированию и обновлению нового смысла сервиса — создание персонального музыкального мира для каждого пользователя.
Персональный музыкальный мир от «Яндекс Музыки» — метафора пространства, в котором человек окружён своими мыслями, предпочтениями и транслирует себя через то, что он слушает. Это один из факторов, который лёг в обновлённое позиционирование сервиса.
Второй — фундаментальная проблема современного человека, который каждый день сталкивается с информационным перепотреблением. Музыка становится инструментом самоидентификации, способом полюбить и услышать себя.
Анна Бражник, директор по маркетингу «Яндекс Музыки»:
Создать новую бренд-платформу для «Яндекс Музыки» — самого популярного сервиса среди музыкальных стримингов в России — стало настоящим вызовом. Текущие обновления — большой шаг, который стал следствием эволюции «Яндекс Музыки» в сторону ещё большей персонализации.
Обновлённая бренд-платформа основана на эмоциональном преимуществе сервиса: рекомендации «Моей волны» настолько точно подбирают слушателю новых артистов и их музыку, что этот момент открытия становится ярким импульсом воодушевления. Такого воодушевления, которое наполняет нас силами и желанием действовать.
Визуальная айдентика
Основное направление развития сервиса нашло отражение и в визуальной айдентике «Яндекс Музыки». В новом логотипе сервис отказался от общепринятых музыкальных ассоциаций — музыкальной ноты.
Центральным графическим элементом стал яркий импульс, который символизирует «момент воодушевления пользователя от чутко подобранной для него музыки». Новый графический образ интегрирован в обложки плейлистов и подборок. Он может быть как ярким и градиентным, так и одноцветным и упрощенным до одной линии.
Мердан Агаев, руководитель команды дизайна бизнес-юнита «Яндекса» «Плюс Фантех»:
В основу бренда «Яндекс Музыки» нам хотелось заложить магию обмена эмоциями и энергией между артистами и слушателями. С помощью музыки артисты способны воодушевлять слушателей. Любимая музыка даёт человеку энергию, чтобы действовать и двигаться вперед.
С другой стороны, чем больше людей слушает и любит музыку артиста, тем больше энергии возвращается к нему, давая силы творить и создавать новую музыку. Наш новый логотип — олицетворение этой энергии. Новый знак выглядит совершенно иначе по сравнению с привычными логотипами «Яндекса». Его сила в том, что он оригинальный и необычный, имеет свой характер, поэтому люди его запомнят.
Шрифт «Яндекс Музыки» стал контрастным. В сервисе подчеркнули, что «в этом есть своя метафора» — он взаимодействует с логотипом и отражает игру света и тени. Ключевым цветом в новой айдентике остался жёлтый цвет.
Продуктовые изменения
Сервис будет развивать рекомендации и создавать новые рекомендательные продукты вокруг открытия новой музыки.
Первый этап изменений, произошедших на сервисе, включает переход на новую модель рекомендаций с использованием глубоких нейронных сетей в «Моей волне» и обновление основных разделов мобильных приложений.
В компании пояснили, что «умная система рекомендаций "Моя волна"» теперь может понимать, как развиваются музыкальные интересы пользователей, и прогнозировать возможные варианты их развития. «Это позволяет «Моей волне» открывать слушателям в три раза больше новых любимых артистов, чем они находят самостоятельно», — подчеркнули там.
Обновления коснулись и ключевых разделов сервиса. Главный экран «Яндекс Музыки» теперь полностью персонализирован: на нём появились быстрый переход к коллекции, истории прослушиваний в «Моей волне» по любимым жанрам, а также добавились разделы «В стиле» и «Встретились в Моей волне», где можно найти артистов, которых слушатель открыл для себя благодаря системе персональных рекомендаций.
В обновлённом разделе «Коллекция» заработала специальная «Моя волна» по собранной пользователем музыке. Здесь система предлагает треки из всех музыкальных разделов «Коллекции» пользователя, а также дополняет их новыми, похожими по стилю и звучанию.
Также на главной появился раздел «Тренды», в котором можно следить за новинками, изучать подборки, собранные экспертами, смотреть, что сейчас популярно.
Вадик Мармеладов, дизайнер:
Персональный музыкальный мир для слушателя — хранилище его эмоций, которые пробуждаются в нём, когда он соприкасается с музыкой. Ведь музыка для человека — инструмент самоидентификации, способ полюбить и услышать себя. Я рад, что стал частью команды, которая готовила проект ребрендинга «Яндекс Музыки».
Здорово, что нам удалось исследовать и разработать новый стиль и найти ту самую визуальную метафору, которая бы могла отобразить музыку как инструмент подключения к своему истинному я.
В формате бета-тестирования для подписчиков «Яндекс Плюса» доступно обновлённое десктопное приложение «Яндекс Музыки» для операционных систем Mac OS и Windows.
Состав творческой группы
Руководитель «Яндекс Музыки»: Александра Сагалович
Директор по маркетингу «Яндекс Музыки»: Анна Бражник
Бренд-директор «Яндекс Музыки»: Владимир Черных
Руководитель команды дизайна бизнес-юнита «Яндекса» «Плюс Фантех»: Мердан Агаев
Креативный директор «Яндекс Музыки»: Никита Квасник
Руководитель продуктового дизайна «Яндекс Музыки»: Иван Покалюк
Арт-директор «Яндекс Музыки»: Никита Полозников
Дизайн-лид продуктовых коммуникаций «Яндекс Музыки»: Никита Ребриков
Арт-директор бренда «Яндекс Музыки»: Федор Аброськин
Дизайн-лид коммуникаций «Яндекс Музыки»: Юля Буякова
Старший продюсер «Яндекс Музыки»: Дарья Зайцева
Руководитель коммуникаций контентных сервисов «Фантеха»: Наталья Дзевщепольская
Ведущий дизайнер продукта «Яндекс Музыки»: Рома Булах
Продуктовый дизайнер «Яндекс Музыки»: Екатерина Иргискина
Продуктовый дизайнер «Яндекс Музыки»: Денис Большаков
Ведущий дизайнер продукта«Яндекс Музыки»: Тимур Матвеев
Команда дизайна бизнес-юнита «Яндекса» «Плюс Фантех»
Дизайнер Вадик Мармеладов
Дизайн-бюро «Щука»
Словолитня Contrast Foundry
Команда PR: Ася Мелкумова, Кристина Шавадзе, Ума Искендерзаде, Алина Шароня (при поддержке коммуникационного агентства PromoAge)
Команда Digital&SMM — Константин Мосалов, Дарья Хононзон, София Сазонова, Руслан Пяткин, Екатерина Титова, Мария Кузнецова, Руслан Палишин, Любава Зайцева, Антон Кожевников, Дарья Сухорукова, Александр Тележников