«Яндекс Музыка» обновила бренд-платформу, айдентику и приложения

«Яндекс Музыка» впервые за девять лет провела ребрендинг. Сервис представил обновлённую бренд-платформу, логотип, визуальный стиль, а также ряд продуктовых изменений. Об этом Sostav сообщили в компании.

Цели и задачи

Основной задачей было сделать новую бренд-платформу точно отражающей не только функциональность сервиса, но и его главную эмоциональною ценность — воодушевление слушателей от встречи с той самой музыкой. Это должны были транслировать и новый визуальный стиль «Яндекс Музыки», и её продуктовые изменения.

Александра Сагалович, руководитель «Яндекс Музыки»: «Яндекс Музыка» уже давно не просто каталог треков. Запустив в 2021 году «Мою волну», мы хотели научиться точно рекомендовать слушателям то, что им подходит, чтобы избавить их от необходимости самостоятельно искать музыку, которая понравится. И у нас это получилось — по мнению слушателей музыки онлайн, мы точнее других попадаем в их музыкальные предпочтения. Теперь мы хотим идти дальше: с помощью рекомендаций сделать музыку бесконечным источником воодушевления и вдохновения, который будет давать слушателям энергию двигаться к тому, чего они действительно хотят, а артистам — откроет путь именно к тем слушателям, которые с ними останутся. Новый бренд и визуальная айдентика отражают суть современной «Яндекс Музыки» — сервиса, создающего персональный музыкальный мир, который воодушевляет.

Реализация

Как пояснили в компании, изменения сервиса были не «просто желанием внешнего обновления», а большой работой по формированию и обновлению нового смысла сервиса — создание персонального музыкального мира для каждого пользователя.

Персональный музыкальный мир от «Яндекс Музыки» — метафора пространства, в котором человек окружён своими мыслями, предпочтениями и транслирует себя через то, что он слушает. Это один из факторов, который лёг в обновлённое позиционирование сервиса.

Второй — фундаментальная проблема современного человека, который каждый день сталкивается с информационным перепотреблением. Музыка становится инструментом самоидентификации, способом полюбить и услышать себя.

Анна Бражник, директор по маркетингу «Яндекс Музыки»: Создать новую бренд-платформу для «Яндекс Музыки» — самого популярного сервиса среди музыкальных стримингов в России — стало настоящим вызовом. Текущие обновления — большой шаг, который стал следствием эволюции «Яндекс Музыки» в сторону ещё большей персонализации. Обновлённая бренд-платформа основана на эмоциональном преимуществе сервиса: рекомендации «Моей волны» настолько точно подбирают слушателю новых артистов и их музыку, что этот момент открытия становится ярким импульсом воодушевления. Такого воодушевления, которое наполняет нас силами и желанием действовать.

Визуальная айдентика

Основное направление развития сервиса нашло отражение и в визуальной айдентике «Яндекс Музыки». В новом логотипе сервис отказался от общепринятых музыкальных ассоциаций — музыкальной ноты.

Центральным графическим элементом стал яркий импульс, который символизирует «момент воодушевления пользователя от чутко подобранной для него музыки». Новый графический образ интегрирован в обложки плейлистов и подборок. Он может быть как ярким и градиентным, так и одноцветным и упрощенным до одной линии.

Мердан Агаев, руководитель команды дизайна бизнес-юнита «Яндекса» «Плюс Фантех»: В основу бренда «Яндекс Музыки» нам хотелось заложить магию обмена эмоциями и энергией между артистами и слушателями. С помощью музыки артисты способны воодушевлять слушателей. Любимая музыка даёт человеку энергию, чтобы действовать и двигаться вперед. С другой стороны, чем больше людей слушает и любит музыку артиста, тем больше энергии возвращается к нему, давая силы творить и создавать новую музыку. Наш новый логотип — олицетворение этой энергии. Новый знак выглядит совершенно иначе по сравнению с привычными логотипами «Яндекса». Его сила в том, что он оригинальный и необычный, имеет свой характер, поэтому люди его запомнят.

Шрифт «Яндекс Музыки» стал контрастным. В сервисе подчеркнули, что «в этом есть своя метафора» — он взаимодействует с логотипом и отражает игру света и тени. Ключевым цветом в новой айдентике остался жёлтый цвет.

Продуктовые изменения

Сервис будет развивать рекомендации и создавать новые рекомендательные продукты вокруг открытия новой музыки.

Первый этап изменений, произошедших на сервисе, включает переход на новую модель рекомендаций с использованием глубоких нейронных сетей в «‎Моей волне»‎ и обновление основных разделов мобильных приложений.

В компании пояснили, что «умная система рекомендаций "Моя волна"»‎ теперь может понимать, как развиваются музыкальные интересы пользователей, и прогнозировать возможные варианты их развития. «Это позволяет «Моей волне» открывать слушателям в три раза больше новых любимых артистов, чем они находят самостоятельно», — подчеркнули там.

Обновления коснулись и ключевых разделов сервиса. Главный экран «Яндекс Музыки» теперь полностью персонализирован: на нём появились быстрый переход к коллекции, истории прослушиваний в «Моей волне» по любимым жанрам, а также добавились разделы «‌‎В стиле» и «Встретились в Моей волне», где можно найти артистов, которых слушатель открыл для себя благодаря системе персональных рекомендаций.

В обновлённом разделе «Коллекция» заработала специальная «Моя волна» по собранной пользователем музыке. Здесь система предлагает треки из всех музыкальных разделов «Коллекции» пользователя, а также дополняет их новыми, похожими по стилю и звучанию.

Также на главной появился раздел «Тренды», в котором можно следить за новинками, изучать подборки, собранные экспертами, смотреть, что сейчас популярно.

Вадик Мармеладов, дизайнер: Персональный музыкальный мир для слушателя — хранилище его эмоций, которые пробуждаются в нём, когда он соприкасается с музыкой. Ведь музыка для человека — инструмент самоидентификации, способ полюбить и услышать себя. Я рад, что стал частью команды, которая готовила проект ребрендинга «Яндекс Музыки». Здорово, что нам удалось исследовать и разработать новый стиль и найти ту самую визуальную метафору, которая бы могла отобразить музыку как инструмент подключения к своему истинному я.

В формате бета-тестирования для подписчиков «Яндекс Плюса» доступно обновлённое десктопное приложение «Яндекс Музыки» для операционных систем Mac OS и Windows.

Состав творческой группы

Руководитель «Яндекс Музыки»: Александра Сагалович

Директор по маркетингу «Яндекс Музыки»: Анна Бражник

Бренд-директор «Яндекс Музыки»: Владимир Черных

Руководитель команды дизайна бизнес-юнита «Яндекса» «Плюс Фантех»: Мердан Агаев

Креативный директор «Яндекс Музыки»: Никита Квасник

Руководитель продуктового дизайна «Яндекс Музыки»: Иван Покалюк

Арт-директор «Яндекс Музыки»: Никита Полозников

Дизайн-лид продуктовых коммуникаций «Яндекс Музыки»: Никита Ребриков

Арт-директор бренда «Яндекс Музыки»: Федор Аброськин

Дизайн-лид коммуникаций «Яндекс Музыки»: Юля Буякова

Старший продюсер «Яндекс Музыки»: Дарья Зайцева

Руководитель коммуникаций контентных сервисов «Фантеха»: Наталья Дзевщепольская

Ведущий дизайнер продукта «Яндекс Музыки»: Рома Булах

Продуктовый дизайнер «Яндекс Музыки»: Екатерина Иргискина

Продуктовый дизайнер «Яндекс Музыки»: Денис Большаков

Ведущий дизайнер продукта«Яндекс Музыки»: Тимур Матвеев

Команда дизайна бизнес-юнита «Яндекса» «Плюс Фантех»



Дизайнер Вадик Мармеладов



Дизайн-бюро «Щука»



Словолитня Contrast Foundry

Команда PR: Ася Мелкумова, Кристина Шавадзе, Ума Искендерзаде, Алина Шароня (при поддержке коммуникационного агентства PromoAge)

Команда Digital&SMM — Константин Мосалов, Дарья Хононзон, София Сазонова, Руслан Пяткин, Екатерина Титова, Мария Кузнецова, Руслан Палишин, Любава Зайцева, Антон Кожевников, Дарья Сухорукова, Александр Тележников