«Яндекс Маркет» демонтировал скандальную рекламу с фасада волгоградского аэропорта

«Яндекс Маркет» демонтировал рекламу, размещенную на фасаде международного аэропорта Волгограда, до вынесения решения по делу о нарушении рекламного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

11 ноября волгоградский аэропорт запустил спецпроект с «Яндекс Маркетом», который начался в рамках распродажи 11.11. Самым ярким элементом стала вывеска на фасаде терминала: «Международный аэропорт Волгограда… а низкие цены на Яндекс Маркете». Про проект также рассказывали билборды и оповещения внутри аэровокзального комплекса.

Формат рекламы и ее содержание вызвали негативные комментарии в СМИ и соцсетях.

29 ноября Волгоградское управление ФАС сообщило, что рассмотрит рекламу «Яндекс Маркета» на предмет соблюдения рекламного законодательства. Ведомство возбудило дело в отношении маркетплейса и оценило рекламу на заседании экспертного совета по применению рекламного законодательства.

УФАС усмотрело в рекламе нарушения, связанные с введением потребителей в заблуждение и неэтичностью рекламы. Это было выражено в противопоставлении Волгограда и аэропорта с низким уровнем цен на «Яндекс Маркете».

Ведомство признало рекламу ненадлежащей. Решение было вынесено без предписания, т.к. «Яндекс Маркет» досрочно демонтировал рекламу с фасада аэропорта. В отношении компании возбудили административное производство, ей грозит штраф.