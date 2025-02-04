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18+
04.02.2025 в 18:00

«Яндекс Маркет» демонтировал скандальную рекламу с фасада волгоградского аэропорта

ФАС признала рекламу ненадлежащей

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«Яндекс Маркет» демонтировал рекламу, размещенную на фасаде международного аэропорта Волгограда, до вынесения решения по делу о нарушении рекламного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

11 ноября волгоградский аэропорт запустил спецпроект с «Яндекс Маркетом», который начался в рамках распродажи 11.11. Самым ярким элементом стала вывеска на фасаде терминала: «Международный аэропорт Волгограда… а низкие цены на Яндекс Маркете». Про проект также рассказывали билборды и оповещения внутри аэровокзального комплекса.

Формат рекламы и ее содержание вызвали негативные комментарии в СМИ и соцсетях.

29 ноября Волгоградское управление ФАС сообщило, что рассмотрит рекламу «Яндекс Маркета» на предмет соблюдения рекламного законодательства. Ведомство возбудило дело в отношении маркетплейса и оценило рекламу на заседании экспертного совета по применению рекламного законодательства.

УФАС усмотрело в рекламе нарушения, связанные с введением потребителей в заблуждение и неэтичностью рекламы. Это было выражено в противопоставлении Волгограда и аэропорта с низким уровнем цен на «Яндекс Маркете».

Ведомство признало рекламу ненадлежащей. Решение было вынесено без предписания, т.к. «Яндекс Маркет» досрочно демонтировал рекламу с фасада аэропорта. В отношении компании возбудили административное производство, ей грозит штраф.

ФАС Яндекс.Маркет Волгоград Реклама
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